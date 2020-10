Blockiert die Union Werkvertrag-Verbot in der Fleischindustrie?

Massenhafte Corona-Infektionen in der Fleischindustrie hatten in diesem Frühjahr einmal mehr aufgezeigt, wie fragwürdig die Arbeitsbedingungen in Groß-Schlachthöfen und ihren angeschlossenen Zerlegebetrieben sein können. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) kündigte daraufhin ein Gesetz mit deutlich strengeren Regeln an. Jetzt könnten die Pläne am Widerstand des Koalitionspartners CDU/CSU scheitern, aufgeweicht oder deutlich verzögert werden.

