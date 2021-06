Delta-Variante: Corona-Zahlen in Russland steigen rasant

Russland verzeichnet einen dramatischen Anstieg der Corona-Zahlen mit der Delta-Variante. Mit 144 Todesfällen registriert die Hauptstadt Moskau am Sonntag die höchste Zahl an Corona-Toten in einer russischen Stadt seit Beginn der Pandemie.