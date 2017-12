Gewalt in der Beziehung: Freundin, Ehefrau und Sohn geschlagen

In Peine hat ein 38-Jähriger bereits in der Nacht zu Heiligabend seine Ehefrau und seinen 15 Jahre alten Sohn geschlagen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

In Salzgitter-Lebenstedt kam es am Morgen den Heilgen Abend zu einem Gewaltausbruch. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei ein 27-Jähriger aus Klein Lafferde mit seiner 32 Jahre alten Lebensgefährtin aus Salzgitter in Streit geraten. Er soll sie mehrfach geschlagen und getreten haben. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In Peine hat ein 38-Jähriger bereits in der Nacht zu Heiligabend seine Ehefrau und seinen 15 Jahre alten Sohn geschlagen. Nach Polizeiangaben stand er unter dem Einfluss von Alkohol. Die Polizei verbot ihm, für mehrere Tage die Wohnung zu betreten.

Bereits am Samstagvormittag kam es in der Peiner Innenstadt zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Ein 26 Jahre alter Mann soll gegen 7.30 Uhr mehrfach seine gleichaltrige Partnerin geschlagen und getreten haben. Da auch zukünftige handgreifliche Auseinandersetzungen nicht auszuschließen seien, wurde der 26-Jährige von der Polizei der Wohnung verwiesen und erhielt darüber hinaus eine sogenannte Wegweisung für die nächsten Tage. kü