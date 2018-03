Asse: Betreiber legt Grobkonzept für vorzeitige Räumung vor

Im maroden Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel könnte eine Kammer mit radioaktiven Abfällen vorzeitig geräumt werden. Für die Bergung der Fässer aus der Einlagerungskammer 7 auf der 725-Meter-Ebene gebe es jetzt ein Grobkonzept, sagte am Montag die Geschäftsführerin der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE), Ursula Heinen-Esser: „Es ist das erste Mal, dass wir konkrete Planungen in Richtung Rückholung vorlegen können.“ Die vorgezogene Räumung dieser Kammer sei eine gute Vorbereitung für die Rückholung der Abfälle aus den darunterliegenden Hohlräumen.

Die Einlagerungskammer 7/725 ist als einzige im oberen Bereich des Bergwerks heute noch zugänglich. Die radioaktiven Abfälle wurden in diese Kammer abgekippt, danach wurde die Kammer teilweise mit Salz verfüllt. Insgesamt lagern in der Kammer 8.530 Abfallbehälter. Die Radioaktivität in der Kammer beträgt heute noch 0,16 Billiarden Becquerel - das entspricht der BGE zufolge etwa sieben Prozent der gesamten Radioaktivität in der Asse. Die Einheit Becquerel beschreibt die Anzahl der radioaktiven Zerfälle pro Sekunde.

Die Räumung der Kammer könnte erfolgen, bevor der neue Bergungsschacht Asse 5 fertiggestellt ist. Die Abfälle könnten über den bestehenden Schacht 2 geborgen werden, wenn dessen Eignung nachgewiesen sei. Sollte eine Rückholung über Schacht 2 nicht möglich sein, könnten erste Abfälle aus der Einlagerungskammer geholt und umverpackt unter Tage gelagert werden, bis Schacht 5 zur Verfügung steht.

In das frühere Salzbergwerk wurden zwischen 1967 und 1978 insgesamt rund 126.000 Fässer mit Atommüll sowie chemische Abfälle eingelagert. Weil der Schacht voll Wasser zu laufen droht, sollen sämtliche Behälter nach Möglichkeit an die Oberfläche geholt und dort dauerhaft gelagert werden. epd