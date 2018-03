Brücken schlagen, Türen öffnen

Der erste Golfkrieg war gerade einmal zwei Jahre Geschichte, als es Anzeichen für den zweiten Krieg dieser Art gab. Im weit entfernten Wolfsburg gründete sich unmittelbar vor dem Ausbruch aufgrund der Vorkommnisse im Irak der Deutsch-Arabische-Freundschaftskreis (DAF). „Erst einmal arbeiteten wir auf kultureller Ebene“, erinnert Dr. Mouhammad Husseini, der Vorsitzender des Deutsch-Arabischen Freundeskreis ist, an die Anfänge. Gegründet hatten den Verein Araber und Deutsche gleichermaßen. Er sah es als Aufgabe an, eine Brücke zwischen den Völkern und Nationalitäten der arabischen und der deutschen Kultur zu schlagen.

Heute sieht die Arbeit etwas anders aus, wenngleich die Kulturen zentraler Punkt sind. „Unsere Aufgabe ist es, die Integration zu fördern und zu unterstützen“, sagt Husseini in Hinblick auf den Strom der Flüchtlinge. Der Reislinger stammt aus Syrien, studierte in Damaskus Medizin, arbeitete viele Jahre im Wolfsburger Klinikum als Chirurg. Er lebt seit nunmehr 41 Jahren in Deutschland, doch natürlich weiß er um die Startschwierigkeiten. „Es ist nicht leicht, die deutsche Sprache zu erlernen“, räumt Husseini ein. Doch für die Integration sei sie nun einmal unerlässlich und ganz wichtig. Sprachkurse sind dabei gängig. Der 67-Jährige wünscht sich überdies, dass sich die Flüchtlinge aktiv einbringen, dass sie Teil der Gesellschaft werden – und somit ihren Beitrag leisten. In Form von ehrenamtlicher Arbeit beispielsweise.

Die deutsche Kultur und ihre Geschichte zu verstehen, ist aus Sicht des DAF ganz wichtig: Aus diesem Grund gab es im Sommer des vergangenen Jahres etwa eine jüdische Führung in Berlin für mehrheitlich muslimische Mitreisende. Fahrten nach Bergen-Belsen gehören zudem dazu.

Die Gefahren einer Radikalisierung deutlich zu machen, ist ebenfalls ein Thema, das sich der DAF auf die Fahne geschrieben hat. Wolfsburg gilt schließlich als Hochburg der Salafisten. Deshalb veranstaltet der DAF Gespräche mit liberalen Imamen. Rabyea Müller aus Köln referierte dazu im vergangenen Jahr. Joachim Gerhards Söhne schlossen sich dem IS an, er schrieb ein Buch darüber – und berichtete auf Einladung des DAF darüber in Wolfsburg.

Am 18. April ist ein weiterer Vortrag geplant: Dündar Kelloglu beschäftigt sich mit der Frage „Ist der Staatsvertrag mit den Muslimen gescheitert?!“

Name des Kandidaten Deutsch-Arabischer-Freundeskreis (DAF). Das Ziel: Aktuell ist wichtig, die Integration von Flüchtlingen zu fördern und sie zu unterstützen. Die Partner: Der DAF arbeitet mit verschiedenen Menschen und Institutionen zusammen: Regelmäßig gibt es Vorträge von Experten – beispielsweise vom niedersächsischen Flüchtlingsrat. Kontakt: DAF Wolfsburg; Dr. Husseini; 38446 Wolfsburg; www.daf-wolfsburg.de. Email: DAF_WOB@gmx.de.