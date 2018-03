Das Mikroskop ist ihre Leidenschaft

„Traumberufe“ – so lautet das Thema des Mottotages an der Hoffmann-von-Fallersleben-Schule am Freitag vor den Osterferien. Die Abiturienten haben sich getreu dem Motto verkleidet. Eine Tradition, kurz vor dem Abitur. Louisa Schmidtke ist eine von den Oberstufenschülern, die in ein paar Wochen das Gymnasium abschließen werden. Welchen Traumberuf sie danach

anstreben wird, das weiß die 18-Jährige jetzt noch nicht hundertprozentig. Eins steht für sie jedoch fest: Sie möchte in die Forschung!

Forschen ist ihre große Leidenschaft. „Eigene Projekte zu entwickeln und dann auch Ergebnisse zu erzielen, ist ein tolles Gefühl“, schwärmt die 18-Jährige. „Ich denke, die Naturwissenschaften werden mich noch lange begleiten.“ Louisa belegt an ihrer Schule den Physik-Leistungskurs. Sie nahm in diesem Jahr außerdem zum ersten Mal am Wettbewerb „Jugend forscht“ teil – und gewann beim Regionalwettbewerb in Braunschweig vor einigen Wochen in der Kategorie Physik den ersten Preis. „Ich habe mich riesig gefreut. Nicht nur über die Platzierung, sondern auch, dass ich mein Projekt danach noch weiter ausbauen und bekanntmachen konnte“, erzählt sie.

Ihr Projekt, bei dem sie eigene Messspitzen für ein Rasterkraftmikroskop hergestellt hat, brachte ihr beim Landeswettbewerb in Clausthal am vergangenen Mittwoch dann den 2. Platz und einen Sonderpreis ein. Mit einem Rasterkraftmikroskop kann man die Oberflächenstrukturen von verschiedenen Proben auch in 3D sehen, erklärt Louisa. Die dafür notwendigen Cantilever – die Messspitzen – haben aber einen sehr hohen Verschleiß und müssen deswegen häufig ausgetauscht werden. „Ich wollte versuchen, eigene Messspitzen herzustellen, die effizienter sind.“ Mit ihren Ergebnissen ist sie zufrieden, fast schon überrascht, dass es so gut geklappt hat.

In der 9. Klasse sei sie das erste Mal auf die Arbeit mit dem Rasterkraftmikroskop aufmerksam geworden. „Ich habe mich dann in einer Facharbeit näher mit dem Mikroskop beschäftigt.“ Seitdem begleitet sie die Forschung sowohl in als auch nach der Schule in ihrer Freizeit. Lernen für das Abitur, Theater spielen, einen Tanzkurs besuchen und nebenbei mit dem Rasterkraftmikroskop forschen – der Terminkalender der Schülerin ist voll. „Aber das Forschen ist manchmal sogar ein Ausgleich zur Schule für mich“, verrät sie. Eineinhalb Jahre lang hat sie an der Entwicklung der Messspitzen gearbeitet.

Unterstützung bekam sie dabei auch von der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig. Diese stellt den Schülern der HvF ein Rasterkraftmikroskop für den Unterricht zur Verfügung. „Aber das Gerät ist kurz vor dem Wettbewerb kaputt gegangen“,

berichtet Louisa. „Ich durfte dann aber an die PTB kommen und meine Forschungen dort zu Ende führen. Das war toll, man hat sich extra Zeit für mich genommen.“ Auch Schulleiterin Ilona Gerhardy-Grotjan freut sich über die gelungene Zusammenarbeit und ist stolz auf den Erfolg ihrer Schülerin.

Enttäuscht, dass es in Clausthal nicht wieder für den ersten Platz gereicht hat, ist Louisa nicht. Im Gegenteil: „Gewinnen ist ja nicht alles“, sagt sie selbstbewusst. „Ich werde auf jeden Fall in diesem Gebiet weiter forschen, aber für mich steht jetzt auch erst einmal das Abitur im Vordergrund.“

Und danach? „Ich würde gerne Wirtschaftsingenieurwesen studieren“, verrät Louisa. Die Region Braunschweig und auch die Technische Universität kämen für sie infrage. „Ich möchte auf jeden Fall weiterforschen. In meinem Projekt habe ich mich ja nur mit einem kleinen Anwendungsbereich beschäftigt – da ist noch sehr viel Potenzial.“

JUGEND FORSCHT In einer Serie stellt unsere Zeitung den Wettbewerb „Jugend forscht“ und viele junge Forscher aus unserer Region vor. Unterstützt wird die Serie von der Braunschweigischen Stiftung und der Braunschweigischen Landessparkasse, die den Regionalwettbewerb ausrichten. Der Landeswettbewerb von „Schüler experimentieren“ für Schüler bis 14 Jahre findet vom 5. bis 7. April im Zentrum für Aus- und Weiterbildung der EWE-AG in Oldenburg statt. Die Hoffmann-von-Fallersleben-Schule beteiligte sich als erstes Braunschweiger Gymnasium am Mathematisch-naturwissenschaftlichen Excellence-Center (Mint-EC), das unter anderem Projekte wie „Jugend forscht“ fördert.