Sprengstoff im Atommülllager Asse gefunden

Im Atommülllager Asse bei Wolfenbüttel ist zum zweiten Mal in diesem Jahr Sprengstoff gefunden worden. Bei der Inspektion einer Altbohrung entdeckten Beschäftigte zunächst eine Sprengpatrone, wie die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) am Wochenende mitteilte. Mittlerweile hat die BGE die Anzahl auf sieben Patronen korrigiert. Die zuständigen Behörden seien umgehend über den Fund informiert worden. Zuvor hatten Mitarbeiter Ende Januar in dem Bergwerk eine Sprengpatrone sowie eine rund 30 Zentimeter lange Zündschnur gefunden.

Die zweite Patrone wurde in der Nacht zu Sonnabend im sogenannten Auslaugversuchsfeld in 490 Metern Tiefe entdeckt. Dort hatte der vormalige Betreiber Helmholtz Zentrum München Langzeitversuche vorgenommen. Dabei sollte überprüft werden, wie lange mit Salzwasser und radioaktiven Flüssigkeiten gefüllte Fässer dicht bleiben. Im ehemaligen Salzbergwerk Asse II lagern rund 126000 Fässer mit schwach und mittelradioaktivem Atommüll sowie giftige Chemieabfälle. Weil Wasser in das Lager eindringt, sollen die Abfallbehälter nach Möglichkeit geborgen und an die Erdoberfläche geholt werden. Die Nachbarschächte Asse I und Asse III waren bereits früher voll Wasser gelaufen und aufgegeben worden.

Am Montag gab die BGE bekannt, dass insgesamt sieben Sprengpatronen aus der Bohrung geborgen und unter Verschluss genommen wurden. Der Fund werde nach Freigabe durch den Strahlenschutz extern entsorgt. Es werde weiterhin systematisch nach möglichen weiteren Sprengstoffresten in Altbohrlöchern gesucht. Solange die Suche noch läuft, ruht der Betrieb.

Woher die Patronen stammen, ist noch nicht gänzlich geklärt. Nach ersten Recherchen zur Historie vermutet die BGE aber, dass es sich um Überreste von Sprengarbeiten im Streckensystems sind, die 1967/68 stattgefunden haben. epd/red