Und plötzlich waren sie Deutschlehrer

Salzgitter. „Mir macht es einfach Spaß, mit den Menschen zusammenzuarbeiten“, sagt Felix Funke, 21 Jahre alt. Das ist vielleicht die beste Voraussetzung für das Engagement der beiden Salzgitteraner Funke und Hannah Johns (22): Spaß am Kontakt zu anderen Menschen, unvoreingenommen und ohne Scheu.

Seit vielen Jahren schon sind die beiden Studenten – neben anderen verlässlichen „Teamern“ – zur Stelle, wenn die Evangelische Jugend der Propstei Salzgitter-Bad Unterstützung braucht. Das kann etwa die Betreuung eines Kinderzeltlagers oder einer Jugendfreizeit sein. Oder: Deutschunterricht für junge Flüchtlinge.

„2016 kamen viele unbegleitete jugendliche Flüchtlinge zu uns“, berichtet Funke. Die brauchten vor allem Hilfe beim Deutschlernen, um sich im fremden deutschen Alltag zurechtzufinden. Die beiden Salzgitteraner hatten noch Zeit, bis ihre jeweiligen Studien begannen, und deshalb wurde nicht lange gezögert. Hannah Johns und Felix Funke haben den Flüchtlingen – unter Anleitung einer Grundschullehrerin – Deutschunterricht gegeben: Neuland! „Es war schon sehr interessant zu sehen, wie schwer die eigene Sprache ist“, berichtet Johns. Oft halfen sich alle mit Pantomime weiter. Ein gutes halbes Jahr wurde im Jugendtreff Am Hamberg fleißig gelernt. Mit der Zeit konnte sogar eine Kinderbetreuung angeboten werden, damit auch die Mütter kleiner Kinder am Unterricht teilnehmen konnten. Eine tolle Erfahrung sagen beide heute, auch wenn es nicht immer einfach war, die Menschen und Sprachniveaus unter einen Hut zu bringen. „Aber es war immer schön zu sehen, wenn das Lernen etwas gebracht hat“, erinnert sich Hannah Johns, die an der Ostfalia in Wolfenbüttel Soziale Arbeit studiert. Als sich die Kurse nach einem halben Jahr auflösten, schlief der Kontakt aber nicht ein. „Ich habe mich mit einigen auch privat getroffen, sie in meine Stammkneipe mitgenommen und meinen Freunden vorgestellt“, berichtet Funke. Der 21-Jährige hat bereits als 14-Jähriger Konfirmandenunterricht in seiner Kirchengemeinde gegeben, Hannah Johns fuhr mit 17 zum ersten Mal als Betreuerin ins Zeltlager mit.

Die zwei Salzgitteraner schätzen die Gemeinschaft in der Evangelischen Jugend. „Man ist intensiv miteinander vernetzt“, sagt Johns. Klar, momentan sind die beiden Studenten zeitlich etwas gebundener – Funke studiert BWL-Dienstleistungsmanagement in Wernigerode – aber sobald etwas am Wochenende anliegt, helfen sie mit. „Ich bin spontan für alles zu haben“, so Funke lächelnd. Deswegen fahren sie sonntags gern mit einer Gruppe ehemaliger Flüchtlinge zum Schlittschuhlaufen oder besuchen die Begegnungsseminare, die die Evangelische Jugend für Deutsche und Flüchtlinge ein- bis zweimal im Jahr anbietet. „Ich treffe mich hier mit Freunden. Wenn ich am Ende des Tages lachend nach Hause gehe und wir Spaß hatten, ist alles gut“, sagt Funke.

DER GEMEINSAM-PREIS Am 17. Mai ehrt unsereZeitung mit dem Braunschweiger Dom zum 15. Mal Menschen für ihr Bürgerengagement. In den nächsten Wochen stellen wir hier täglich die Kandidaten für den Preis vor. Heute: Hannah Johns und Felix Funke von der Evangelischen Jugend der Propstei Salzgitter-Bad. Das Ziel: Evangelische Kinder- und Jugendarbeit, Projekte/Unterstützung für Flüchtlinge. Die Partner: Andere Kirchengemeinden/Propsteien, lokale Netzwerke. Kontakt: Propsteijugendbüro, Martin Luther-Platz 4, 38259 Salzgitter, Telefon 05341 392349, Internet: www.evj-salzgitter-bad.de.