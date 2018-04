Armin Maus: „Mir war seit 30 Jahren keinen Tag langweilig“

Pressekonferenz im Büro des Chefredakteurs: Armin Maus stellt sich am Zukunftstag im BZV-Medienhaus den Fragen von 21 Schülern aus Braunschweig und Umgebung.

Jan Malte Meier (13) aus Braunschweig fragt Chefredakteur Armin Maus:

Was war denn in letzter Zeit für Sie das größte Thema, über das Sie in Ihrer Zeitung geschrieben haben?

Die Fragerunde protokollierte Andreas Eberhard

So eine Pressekonferenz erlebt man selten in Braunschweig – so gut besucht, und vor allem so jung. Dicht zusammengedrängt sitzen 21 Schüler aus der Region auf bunten Papphockern im Büro von Armin Maus (53). Den Schreibblock voller Fragen und mit gezücktem Kugelschreiber löchern sie den Chefredakteur dieser Zeitung: zu seiner Arbeit, zur Lage der Umwelt, zum Journalismus. Auch ganz private Fragen stehen beim Zukunftstag auf der Tagesordnung.

„Macht Ihnen die Entwicklung der Welt, etwa das Tiersterben, keine Sorgen?“ Cedric Breiding (12) aus Vechelde macht sich Gedanken zur Umwelt.

Charlotte (11): Herr Maus, wie wird man eigentlich Chefredakteur?

Ich habe diesen Beruf gelernt genauso wie die anderen Kollegen bei uns im Haus. Mit 33 Jahren habe ich dann meine erste Lokalredaktion geleitet. Da merkt man, ob man das Zeug hat, besondere Verantwortung zu übernehmen. Als Chefredakteur braucht man Vertrauen – der Verleger, der Kollegen, der Leserinnen und Leser. Nur so kann lässt sich zusammen mit der Redaktion eine gute Zeitung machen. Erfahrung ist wichtig. Ich würde niemandem empfehlen, das aus dem Stand zu versuchen.

Fabian (12): Können Sie auch mit zehn Fingern tippen?

Nein. Aber ich habe eine ziemlich ausgefeilte Vier-Finger-Technik (grinst).

„Wir müssen unsere Erde so hinterlassen, dass sie für eure Kinder ein gutes Zuhause ist.“ Armin Maus, plädiert dafür, die Frage von Arbeitsplätze im Blick zu behalten.

Henrike (13): Wenn Sie nicht Journalist geworden wären, was hätten Sie denn dann gemacht?

Vielleicht wäre ich Musiker geworden. Ich mag gerne Rockmusik und spiele Gitarre. Aber aus heutiger Sicht darf man sagen: Da ist uns einiges erspart geblieben.

Samuel (11): Was ist denn ihr Lieblingssong?

Da gibt es so viele. Aber sehr gern mag ich zum Beispiel „Fear of the Dark“ von „Iron Maiden“.

Jakob (11): War Redakteur denn schon immer Ihre Traumberuf?

Ja. Als ich 16 war, habe ich Tucholsky gelesen, der ein wunderbarer Journalist war. Er konnte sehr ernst sein, sehr kämpferisch, hat aber auch einige der lustigsten Texte geschrieben, die ich kenne. Da dachte ich mir: Das wäre ein toller Beruf.

Yara (13): Was finden Sie so toll am Journalistenberuf?

Das Tolle ist, dass man auf so viele verschiedene Leute trifft, die oft viel mehr wissen als man selbst. Wir Journalisten dürfen uns etwa erklären lassen, wie eine Atomuhr funktioniert oder wie die Rübenente läuft. Und wir dürfen so oft nachfragen, bis wir es wirklich verstanden haben. Das ist ein echter Luxus. Schön ist auch, dass wir Menschen zusammenbringen und gute Zwecke unterstützen können. 30 Jahre mache ich diesen Beruf nun schon. Davon war kein Tag langweilig.

Beim Zukunftstag geht es darum, Berufe von Männern und Frauen kennenzulernen. Taavi (11): Gibt es bei Ihnen in der Redaktion Abteilungen, in denen besonders viele Männer oder Frauen arbeiten?

Insgesamt sind wir in unserer Redaktion ganz gut gemischt: In der Wirtschaftsredaktion kommen zwei Redakteurinnen auf einen Redakteur. An unserem Newsdesk wechseln sich ein Mann und eine Frau als Chef ab. Unter den Volontären – das sind die jungen Kollegen, die nachkommen – sind sogar mehr Frauen als Männer.

Der Zukunftstag bei der Braunschweiger Zeitung Unter dem Motto "Junge Chefredaktion" kamen am 26. April zum Zukunftstag 33 Kinder in die Redaktion der Braunschweiger Zetung. Foto: Florian Kleinschmidt/Bestpixels.de

Anas (12): Wie viel Geld verdienen Sie eigentlich?

Das behalte ich lieber für mich. Aber das Entscheidende ist: Ich werde so gut bezahlt, dass ich unabhängig bin. Die Leser zahlen uns Geld dafür, dass wir für sie da sind – und für niemanden sonst.

Taavi: Sind Sie denn Alleinverdiener?

Ja, das bin ich. Bei meinem Job, der mich von früh bis spät in Anspruch nimmt, bin ich heilfroh, dass sich meine Frau um unser Zuhause kümmert.

Taavi: Bleibt Ihnen denn überhaupt genug Zeit für Ihre Familie?

Es ist schon deutlich weniger Zeit als in anderen Berufen. Aber das gehört bei meiner Tätigkeit dazu. Mein Arbeitstag hat im Grunde keinen Anfang und kein Ende, weil immer irgendetwas Spannendes passiert. Das gefällt mir, hat aber auch eine Schattenseite. Meine Familie versteht zum Glück, warum ich oft so spät nach Hause komme.

Laurens (10): Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Kuss?

Den ersten Kuss hat mir wahrscheinlich meine Mutter gegeben.

Laurens: Den ersten richtigen!

Ehrlich gesagt: Ich weiß es nicht mehr. Aber der wichtigste erste Kuss war der von meiner Frau.

Jan Malte (13): Was war denn in letzter Zeit für Sie das größte Thema, über das Sie in Ihrer Zeitung geschrieben haben?

Das war „Dieselgate“, also die Manipulationen bei Dieselautos von Volkswagen. Für uns war das ein besonders großes Thema, weil so viele Tausend Menschen in unserer Region bei VW arbeiten. Für die war „Dieselgate“ eine sehr gefährliche Sache.

Friedrich (12): Und was ist ihre Meinung zum Klimaschutz?

Es gibt genügend naturwissenschaftliche Beweise dafür, dass der Klimawandel existiert und von Menschen gemacht ist. Deshalb müssen wir etwas dagegen tun. Aber eine radikale Umstellung unserer Lebensweise von einem Tag auf den anderen wird nicht funktionieren. Auch unsere Arbeitsplätze sind schließlich ein kostbares Gut. Wir müssen die Balance finden.

Cedric (12): Macht Ihnen die Entwicklung der Welt zur Zeit keine Sorgen? Ich meine die Weltbevölkerung und das Aussterben von Tieren.

Ich glaube, wir müssen aufpassen. Wir wissen, dass viele Tierarten von Aussterben bedroht sind. Manche Arten sind bereits verschwunden. Wenn die Bienen sterben, ist das gefährlich. Wir dürfen nicht sorglos mit unserer Umwelt umgehen. Aber deswegen denke ich nicht „Ach Gott, ist das schrecklich“, sondern ich sage: Wir müssen verantwortungsvoll handeln und darauf achten, dass wir unsere Erde so hinterlassen, dass sie auch für eure Kinder noch ein gutes Zuhause ist.

Jakob: Welche Themen lesen Sie selbst am liebsten in der Zeitung?

Neben dem Lokalteil lese ich sehr gerne den Kulturteil. Was darin steht, bringt mich weiter, weil Künstler häufig ganz anders denken und die Welt ganz anders sehen, als ich das tue.

Friedrich: Wohin würden Sie gerne mal reisen?

Ich würde gerne mal in den Libanon fliegen. Ich bin in Beirut geboren und war seitdem nie wieder dort. Wenn dort auf den Bergen noch Schnee liegt, kann man im Meer schon baden. Das haben mir meine Eltern erzählt.

Cedric: Haben auch sie als Chef manchmal Phasen, in denen Sie sich unsicher fühlen oder sich viele Gedanken machen?

Wer kennt das nicht? Das gehört doch dazu. Aber ich denke, mir geht es nicht häufiger so als jedem anderen auch.

Cedric: Ich meine: Kommt es vor, dass Sie sich auch mal seltsam verhalten?

Manchmal bin ich so im Stress, dass ich erst hinterher merke, dass ich etwas vergessen habe. Oder es gibt Momente, da bin ich ärgerlich – so will ich nicht sein. Wir streiten uns in unserer Redaktion selten, weil bei uns ein kollegiales, gutes Klima herrscht. Das Wichtigste bei Meinungsverschiedenheiten ist, dass man nachher wieder gut miteinander ist.

Anas: Was ist eigentlich, wenn irgendwann niemand mehr die Zeitung lesen will?

Wir hatten noch nie so viele Leser wie heute. Die Gefahr ist eher, dass, gerade im Internet, niemand für unsere Texte bezahlen will. Aber wenn es dazu käme, wäre unabhängiger Journalismus leider nicht mehr möglich. Facebook kostet kein Geld. Dafür haben die mit unseren Daten gehandelt. Das wollen wir doch auch nicht. Qualität muss bezahlt werden. Wir arbeiten sehr hart daran, jüngeren Lesern wie Euch noch interessantere Angebote machen zu können. Wenn wir unsere Arbeit gut machen, hat sie Zukunft.

Anas: Haben Sie sich schon überlegt, wie lange Sie noch Chefredakteur bleiben wollen?

Ich werde meine Arbeit machen, so lange mir meine Verleger vertrauen und solange ich die Arbeit gut leisten kann. Diese Aufgabe macht mir große Freude.