Oldtimer fahren durch unsere Region

Die größte Oldtimer-Veranstaltung in unserer Region startet am Sonntag, 3. Juni: die 16. Auflage der „Harz-Heide-Fahrt für Oldtimer“. Ab 9.30 Uhr rollen rund 150 Autos und Motorräder von A wie Adler bis Z wie Zündapp von Braunschweig aus über landschaftlich schöne Straßen zum Klostergut Wöltingerode und zurück nach Braunschweig, wo sie ab 16 Uhr erwartet werden. Die Fahrtstrecke ist etwa 140 Kilometer lang und führt auch durch Salzgitter und den Landkreis Wolfenbüttel.

Zuschauer können die Fahrzeugveteranen an folgenden Orten bestaunen: ab 9.30 Uhr am Start bei der Öffentlichen Versicherung in Braunschweig, Theodor-Heuss-Straße; 12 bis 15 Uhr bei der Mittagspause im Klostergut Wöltingerode in Goslar-Vienenburg; ab 16 Uhr am Ziel Altstadtmarkt Braunschweig.

Der Autosport- und Oldtimer-Club Harz/Heide im ADAC ist Veranstalter der Oldtimer-Fahrt.