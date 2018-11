Bauarbeiten im Autobahnkreuz Königslutter ab Donnerstag

. Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sollen im Autobahnkreuz Wolfsburg--Königslutter die Beschleunigungsstreifen auf der A 39 in Richtung Wolfsburg aus Hannover und Berlin (A 2) kommend baulich getrennt werden. Hierauf weist die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin. Die Arbeiten sollen am Donnerstag, 22. November, beginnen. Wie die Behörde weiter mitteilt, müssen während der Bauzeit Verkehrsteilnehmer, die von der A 2 aus Hannover auf die A 39 in Richtung Wolfsburg fahren wollen, im Autobahnkreuz zunächst in Richtung Salzgitter abfahren und an der Anschlussstelle Scheppau in Richtung Wolfsburg wenden. Verkehrsteilnehmer aus Richtung Berlin (A 2) können wie gewohnt im Kreuz in Richtung Wolfsburg abfahren.

Die Arbeiten sollen etwa bis Mitte Dezember andauern. Witterungsbedingte Verzögerungen sind grundsätzlich möglich. Die Kosten belaufen sich der Behörde zufolge auf rund 455.000 Euro und werden vom Bund getragen.