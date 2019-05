Meinungen zur Europawahl aus unserer Region

Prof. Dr. Rosemarie Karger, Präsidentin der Ostfalia Hochschule: "Europa bestimmt ganz konkret unseren Alltag. Europa geht uns alle an, denn viele politische Entscheidungen fallen nicht mehr in den jeweiligen Hauptstädten, sondern in den europäischen Gremien in Brüssel oder Straßburg. Natürlich ist es bei so vielen unterschiedlichen Ländern und Interessen nicht immer einfach, sich zu einigen und einen für alle passenden Weg zu finden. Manches geht mir entschieden zu langsam. Aber ganz klar ist auch, dass wir viele Herausforderungen als Nationalstaat allein nicht lösen können. Deshalb will ich selbstverständlich mitbestimmen, wer mich im Europäischen Parlament vertritt."

Foto: Susanne Huebner