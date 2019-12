Neue App: Die Region – digital für die Hosentasche

Freizeittipps, Stellenangebote, Wandertouren, Veranstaltungen und Blogartikel – alles gebündelt für die Region von Gifhorn im Norden bis Goslar im Süden, von Peine im Westen bis Helmstedt im Osten: Die Stärkung der regionalen Identität mit digitalen Mitteln – so bringen die Initiatoren das Ziel der neuen App „Die Region“ auf den Punkt. Die Braunschweigische Stiftung, die das Projekt angeregt hat und die Allianz für die Region GmbH stellten die Handy-Anwendung am Donnerstag in Braunschweig gemeinsam vor.

Rund 19.000 Stellenangebote

Die App präsentiert die Inhalte des Internet-Portals „die-region.de“ erstmals smartphonetauglich aufbereitet. „Sie ist sozusagen eine neue Lesebrille für die vorhandenen Inhalte“, erklärte Gunnar Heyms von der Geschäftsstelle

Wer „Region entdecken“ anwählt, kommt auf eine interaktive Überblickskarte. Foto: Peter Sierigk

Regionalmarketing der Allianz für die Region, die verantwortlich zeichnet für die Inhalte. Als da wären: ein Terminkalender mit Veranstaltungen und eine Stellenbörse mit derzeit rund 19.000 Stellenangeboten in der Region. Da sich dieses Angebot aus 20.000 Jobportalen im Internet speise, darunter auch die Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit, komme man den Ziel der Vollständigkeit beim Stellenangebot schon relativ nah, so Heyms.

Ziele: Identität stärken und Fachkräfte gewinnen

Über den Menüpunkt „Die Region und ihre Orte entdecken“ bietet die App Einstiege, um sich über einzelne Städte und Landkreise oder die Region als Ganzes zu informieren. Allen Texten gemein: Sie machen Werbung dafür, hier zu leben, zu arbeiten, unsere Gegend zu besuchen – Regionalmarketing eben. Allerdings mit klar erkennbarem Fokus auf den Unternehmen, gerade auch als potenzielle Arbeitgeber. „Dass es unserer Ziel ist, Fachkräfte für unsere Region zu begeistern, ist kein Geheimnis“, sagte Frank Fabian, Geschäftsführer der Allianz für die Region bei der Vorstellung. „Allerdings geht es uns auch darum, Identität zu stiften. Wir wollen zeigen, wie schön es hier ist.“

Alle Texte unseres Regions-Specials finden Sie hier: "Alles da - Sie auch?" - die große Beilage über unsere Region

Glogowski: Region bietet mehr als viele annehmen

Diese Absicht unterstrich auch Gerhard Glogowski, der Vorsitzende des Vorstandes der Braunschweigischen Stiftung. Rund zwei Millionen Menschen besuchten jährlich die Autostadt in Wolfsburg, sagte er. „Wenn uns gelingt, dass jeder Zehnte davon einen Tag länger bleibt, dann würde das 200.000 Hotelübernachtungen und potenzielle Besucher für unsere Museen bedeuten.“ Das Image der Region sei immer noch verbesserungswürdig, betonte der ehemalige Ministerpräsident. „Dabei hat sie viel mehr zu bieten, als viele annehmen. Wer mehr wissen will, hat jetzt die Chance dazu.“ Die Braunschweigische Stiftung hat die App, wie Glogowski erklärt, mit 150.000 Euro gefördert.

Routen-Vorschläge für 533 Outdoor-Touren

Zum Entdecken regen vor allem die 533 Rad-, Wander- und Auto-Touren an, die in der App vorgeschlagen sind – und auch zu weniger bekannten Ausflugszielen führen. Skiloipen im Harz sind ebenso darunter wie eine Radtour „Kultur im Peiner Land“ oder Wanderungen durch den Salzgitter-Höhenzug. Autoren der Routenvorschläge sind oft die kommunalen Tourismusverbände. Einige stammen auch von der Allianz für die Region.

Alle Tourvorschläge warten mit Fotos und zahlreichen Details auf: Angaben zum Schwierigkeitsgrad, Höhenprofile und Tipps zum Parken oder Einkehren werden geboten. Da für alle Wanderungen GPS-Satellitendaten zur Verfügung gestellt werden, ist das Navigieren während der Wanderung mit dem Handy kinderleicht. Lediglich auf dem I-Phone-Nutzer funktioniert die Nutzung der eingebetteten Landkarten noch nicht optimal. Dafür gibt es die Möglichkeit, sich den Tourenplan als PDF auszudrucken.

Die App „Die Region“ der Allianz für die Region GmbH ist ab sofort kostenlos im „App Store“ von Apple und auf „Google Play“ erhältlich.