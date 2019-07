Abenteuer nach dem Feierabend

Jana und Patrick Heck lieben Abenteuer. Regelmäßig packen sie ihre Rucksäcke – und los geht’s. Ihre Ziele liegen aber nicht in fernen Ländern, die man mit dem Flugzeug erreicht. Nein, es zieht sie ganz in die Nähe, in die Natur, meist in den Wald um ihren Wohnort. Die beiden sind „Mikroabenteurer“:...