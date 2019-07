Hörfehler statt Wetterregel

Das haben wir nun davon: Zu viele haben ihren „Teller aufgegessen“, damit das Wetter gut wird. Das erwähnten wir in der zurückliegenden Woche an dieser Stelle. Das Wetter wird nun zu schön, und zuviel des Guten kann ganz schön nerven. C. Schumacher schreibt in einem Leserbrief zum leeren Teller, zum Appetit und zum guten Wetter dieses: „Dem Ganzen liegt ein einfacher Hörfehler zugrunde. Früher war es üblich, dass Essensreste nicht entsorgt, sondern wieder verwendet wurden. In der Regel wurde daraus Eintopf, oder, wenn es ganz arg kam, nur Suppe. Wenn man aber alle Reste aufgegessen hatte, kochte die Mutter am folgenden Tag wieder Gutes aus frischen Zutaten.“ Es heißt also eigentlich: „Iss deinen Teller leer, dann gibt es morgen wieder Gutes, beziehungsweise Gutes wieder!“ Wenn man den Satz dann noch auf Plattdeutsch spricht, kann man leicht statt „Gutes wieder“ „Gutes Wetter“ verstehen.

Womit der Volksmund ordentlich korrigiert worden wäre. Aber – halten wir uns lieber an den Ursprung der Redewendung. Es geht ja eigentlich um die (Reste-)Verwertung von Lebensmitteln. Wenn wir besonnen konsumieren und nur das nehmen, was wir auch verbrauchen, dann klappt’s irgendwann auch mit dem Klima wieder.