EMS-Training: 20 Minuten mit Weste, Strom und Schweiß

„Sport für Faule?“ Diese Frage steht an einer auf den ersten Blick unauffälligen Fensterfront in Braunschweigs Innenstadt. Doch da ist noch mehr: „Sagen wir für Intelligente“, liest man weiter. Sport für Intelligente – das klingt gar nicht so übel. Was steckt aber dahinter? Der Slogan stammt aus...