Seid nett zueinander: Wofür unsere Leser dankbar sind

Mit der Aktion „Seid nett zueinander“ möchte unsere Zeitung ein Zeichen setzen für mehr Höflichkeit, Dankbarkeit, Hilfsbereitschaft. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gebeten, mit den entsprechenden Aufklebern, die kostenlos in unseren Service-Centern erhältlich sind, auf die Aktion hinzuweisen. Und uns positiv passende Erlebnisse zu schildern. Hier die beiden ersten von hoffentlich noch sehr vielen Beiträgen:

Rosemarie Kramer, 82 Jahre alt, aus Esbeck bei Schöningen schildert ihr Erlebnis: Ich möchte erst einmal die Hilfsbereitschaft erwähnen, die ich erfahren habe. Ich bin vor Monaten auf dem Gehweg zu meiner Wohnung gestürzt. Ich blutete stark im Gesicht und konnte auch alleine nicht aufstehen, denn meine Knie und Hüfte machen nicht so mit, wie ich es gern hätte. Ich habe laut geschrien, denn es war noch früh am Morgen, in der Hoffnung, dass mich jemand hört. Daraufhin kam mein Nachbar, der mir half, aufzustehen. Er verarztete mich notdürftig, rief meinen Sohn an, der mich ins Krankenhaus brachte.

Es gab auch andere Situationen, in denen ich Hilfe brauchte, die ich immer bekommen habe. Dafür bin ich sehr dankbar. Auch in meinem Verein, wo ich schon viele Jahre Mitglied bin, ist die Hilfsbereitschaft für uns Senioren sehr groß. Wir sind alle nett zueinander und füreinander da.

Auch ein Busfahrer kann nett sein, wenn er die letzte Stufe beim Ausstieg herabsenkt, so dass man ohne Mühe ein- und aussteigen kann. Mit Rollator – und ohne.

Ich hatte auch schon ein nicht so schönes Erlebnis: Ich stand an der Bushaltestelle und wartete auf meinen Bus. Auch Schüler standen dort, die nach Hause wollten. Ich sah, dass ein älterer Schüler einen kleineren trat und schubste. Er sah etwas ängstlich aus und wehrte sich nicht. Mich ärgerte das und ich sprach den älteren Schüler an und fragte, warum er das nicht mit seinesgleichen macht, die auch älter sind. Er antwortete nicht, sah mich verwundert an, drehte sich um und ging. Warum hört man nun das Wort „Bitte und Danke“ so selten? Ich benutze beide Worte oft. Wäre es nicht schön, wenn alle Menschen nett und freundlich zueinander wären? Dann wäre das Leben vielleicht ein bisschen schöner.





Unsere Leser Michael und Monika Hasselbach aus Cremlingen schreiben: Wir können von einem „Seid nett zueinander“ berichten: Am vergangenen Samstag halfen drei junge Menschen aus unserer Nachbarschaft, Larissa, Michael und Florian, uns älterem Ehepaar vier Stunden lang beim Laubharken – und brachten sogar noch einen Kuchen mit.

