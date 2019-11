Landesforsten warnen: Klimakrise bedroht auch Wasserversorgung

Die Klimakrise mit zuletzt zwei Trockenjahren und großflächigem Absterben von Wäldern könnte nach Ansichten der Niedersächsischen Landesforsten in einigen Regionen auch die Trinkwasserversorgung bedrohen. Im Töpferdorf Fredelsloh im Solling hätten die umliegenden Quellen in den warmen Monaten nur neun statt wie sonst 15 Kubikmeter Wasser pro Stunde geliefert, teilten die Landesforsten am Mittwoch in Clausthal-Zellerfeld mit. In der Folge habe die Leistung der Pumpen gedrosselt werden müssen. Der Ort im Kreis Northeim wird von drei Quellen im Solling mit Trinkwasser versorgt.

Wald arbeitet wie ein Wasserwerk

Das waldreiche Mittelgebirge mit relativ hohen und ausgeglichenen Niederschlägen fungiere bislang als natürliche Wassergewinnungsanlage, erläuterte ein Sprecher der Landesforsten. Zahlreiche lokale Trinkwasserbrunnen unter den Wirtschaftswäldern versorgten die örtliche Bevölkerung: „Dabei speichert, filtert und reinigt der Waldboden das Niederschlagswasser.“ Der Wald arbeite wie ein Wasserwerk - allerdings ohne Pumpen, Filter oder Strom.

Dürrejahre schädigen den Wald

Dürrejahre wie 2018 und 2019 hätten die Waldböden bis in tiefe Schichten austrocknen lassen und das Absterben ganzer Waldbestände verursacht. Seitdem hätten sich Borkenkäfer massenhaft vermehrt, Pilze hätten die geschwächten Bäume befallen können, selbst widerstandsfähige Laubbäume zeigten Trockenschäden.

Langfristig müssten Bäume fit gemacht werden

„Gegen den Klimawandel und einen Jahrhundertsommer sind auch unsere Mischwälder rund um das Trinkwasserschutzgebiet machtlos“, sagte der Leiter des Forstamtes Dassel, Thomas Reulecke. Langfristig gelte es, die Wälder im Solling fitzumachen für den Klimawandel. Kurzfristig sei aber der Kampf gegen Borkenkäfer die Hauptaufgabe der Forstleute. Im kommenden Frühjahr sei eine neue „Angriffswelle“ zu erwarten. epd