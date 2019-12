Polizei beendet Neonazi-Konzert in Bad Harzburg

Am Samstagabend hat die Polizei in Goslar ein Konzert von Neonazis beendet (Symbolbild).

Die Polizei hat am Samstagabend ein Neonazi-Konzert in Bad Harzburg beendet. Bereits am Samstagabend informierten die Einsatzkräfte wegen des laufenden Einsatzes über Straßensperrungen in der Stadt. Am Sonntagmorgen teilten die Beamten mit, dass es dabei um ein Konzert ging, das „politisch rechtsmotivierte Personen“ veranstalteten.

Rechtsxtremes Konzert in Bad Harzburg – Drei Bands, 150 Zuschauer

Drei Bands sollten vor rund 150 Zuschauern auftreten, berichtet die Polizei weiter. Allerdings bestand eine Verbotsverfügung für den Veranstaltungsort. Daher beendete die Polizei das Konzert und erteilte allen Anwesenden einen Platzverweis.

Hitlergruß und Widerstand gegen Polizisten

Während die Polizisten den EInsatz abarbeiteten, leiteten zwei der Konzertbesucher Widerstand, eine Person fiel laut Polizei durch das Zeigen des Hitlergrußes auf. Die Beamten leiteten entsprechende Strafverfahren ein. eng/ots