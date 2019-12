Notdienste an Silvester und Neujahr: Hier bekommen Sie Hilfe

Region. Hier gibt es eine Übersicht über ärztliche Notdienste, Apotheken-Öffnungszeiten und weitere Notrufkontakte an Silvester und Neujahr in der Region.

Ärztliche Notdienste in der Region an Silvester und Neujahr

Krankheiten und Verletzungen nehmen sich an Feiertagen keine Pause. Wo aber gibt es ärztliche Unterstützung, wenn das neue Jahr gefeiert wird und die meisten Menschen ihren Urlaub genießen? Hier gibt es eine Übersicht über die ärztlichen Notdienste an Silvester und Neujahr in der Region:

Ärztliche Notdienste in Braunschweig

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst:, Di - Do, 9 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 9 - 22 Uhr, Bereitschaftspraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:, Di - Mi 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst:, Di - Mi 116117, Sprechstunde: 10 - 20 Uhr, (0531) 2414333.

Zahnärzte: Praxisgemeinschaft: Borsigstr. 10, Di - Mi, 10 - 12 Uhr, (0531) 691696.

Tierärzte: Kleintierpraxis Dr. Schlenker: Bockshornweg 71, Di - Mi (0531) 3029194, nur nach telefonischer Voranmeldung.

Apotheken: Altstadtmarkt-Apotheke: Braunschweig, Innenstadt, Altstadtmarkt 13 / 14, Di - Mi, 9 - 9 Uhr, (0531) 40121. Apotheke am Bankplatz: Braunschweig, Südstr. 4, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (0531) 42617. Apotheke Mascherode: Braunschweig, Mascherode, Hinter den Hainen 14 b, Di - Mi, 9 - 9 Uhr, (0531) 692144. Broitzemer Apotheke: Braunschweig, Broitzem, Turmstr. 1 a, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (0531) 873518. Markt-Apotheke: Lehre, Berliner Str. 51, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (05308) 990182.

Notrufnummern: Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (0531) 7075228.

BS Energy Entstörungsdienst - Gasgeruch (0531) 331090.

BS Energy Entstörungsdienst - Strom, Gas, Wasser (0531) 3832444.

Feuerwehr, Notfallrettung und Notarzt 112.

Frauenhaus (0531) 2801234.

Giftnotruf Göttingen (0551) 19240.

Kinder- und Jugendtelefon - Nummer gegen Kummer 116111.

Notfall-Telefax für Hörbehinderte (0531) 2345444.

Polizei-Notruf 110.

Psychosozialer Krisendienst an Wochenenden und Feiertagen (0531) 4707777, freitags und samstags von 15 - 22 Uhr, sonn- und feiertags von 15 - 20 Uhr.

Telefonseelsorge (0800) 1110111.

Ärztliche Notdienste in Wolfsburg

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst:9 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 9 - 22 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis am Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstr. 7.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90 ,(0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: (0531) 2414345, Sprechstunde:10 - 20 Uhr, (0531) 2414333.

Zahnärzte: Zahnärztl. Notdienst: (05361) 2759798, www.notdienst-wob.de.

Apotheken: Mohren-Apotheke: Rothenfelder Str. 23, Mi - Do, 8 - 8 Uhr, (05361) 24014. Olympia-Apotheke: Kaufhofpassage 7, Mo - Di, 8 - 8 Uhr, (05361) 81010. Porsche-Apotheke: Porschestr. 41e, Di - Mi, 8 - 8 Uhr, (05361) 15059.

Notrufnummern: Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (05361) 8912300.

Frauenhaus (05361) 23860.

Giftnotruf (0551) 19240.

Kaleo Kinder-Betreuungs-Notruf (05361) 282333.

Ärztliche Notdienste in Salzgitter

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst:, Di - Mi + Mi - Do, 8 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 9 - 12 Uhr sowie 15 - 19 Uhr, Bereitschaftspraxis im Helios-Klinikum, Kattowitzer Str. 191.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 20 Uhr, (0531) 2414333.

Zahnärzte: Praxis Peric/ Bonehie/ Bach/ Ingenhorst: Gebhardshagen Reichenberger Str. 59, Di, 11 - 12 Uhr, (05341) 871010.

Apotheken: Apotheke Schöppenstedt: Neue Str. 1 e, Di, 8 - 21 Uhr, (05332) 1777. Löwen-Apotheke: Wolfenbüttel, Ecke Okerstr., Lange Herzogstr. 20, Di - Mi, 8 - 8 Uhr, (05331) 1536. Schloß-Apotheke: Ringelheim, Goslarsche Str. 50, Di - Mi, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 33366. Südstern-Apotheke: Lebenstedt, Am Schölkegraben 38, Di - Mi, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 44439.

Notrufnummern: Abwasserentsorgung Störungsdienst (05341) 867510.

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (0160) 92117110. Frauenhaus (05341) 13033.

Giftnotruf Göttingen (0551)19240.

WEVG Entstörungsdienst, Gas, Strom, Wasser, Wärme (05341) 841414.

Ärztliche Notdienste in Wolfenbüttel

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst: Di - Do, 8 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 9 - 12 Uhr und 15 - 19 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Wolfenbüttel, Alter Weg 80.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, Tel. (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 20 Uhr, Tel.: (0531) 2414333.

Zahnärzte: Praxis Piesch: Wolfenbüttel Akazienstr. 30, Mi, 10 - 11 Uhr, (05331) 77768. Praxis Wielert/ Ehrenpfordt/ Prieß: Wolfenbüttel Rosenwall 2 b,Di, 10 - 11 Uhr, (05331) 73229.

Apotheken: Apotheke Schöppenstedt: Schöppenstedt, Neue Str. ,Di, 8 - 21 Uhr, (05332) 1777. Börßumer-Apotheke: Börßum, Hauptstr. 47, Mi - Do, 8 - 8 Uhr, (05334) 6178. Land-Apotheke: Salzgitter, Barum, Harzstr. 35, Mo - Di, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 24872. Linden-Apotheke: Wolfenbüttel, Linden, Lindener Str. 64, Mo - Di, 8 - 8 Uhr, (05331) 6003. Löwen-Apotheke: Wolfenbüttel, Ecke Okerstr., Lange Herzogstr. 20, Di - Mi, 8 - 8 Uhr, (05331) 1536. Medicus-Apotheke am Schloss: Wolfenbüttel, Lessingplatz 4, Mi - Do, 8 - 8 Uhr, (05331) 1063. Samariter-Apotheke: Salzgitter, Gebhardshagen, Sonnenbergweg 2, Mi - Do, 8.30 - 8.30 Uhr,(05341) 70906. Schloß-Apotheke: Salzgitter, Ringelheim, Goslarsche Str. 50, Di - Mi, 8.30 - 8.30 Uhr, (05341) 33366. Südstern-Apotheke: Salzgitter, Lebenstedt, Am Schölkegraben 38,Di - Mi, 8.30 - 8.30 Uhr,(05341) 44439.

Notrufnummern: Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (05331) 881461.

Frauenhaus (05331) 41188.

Giftnotruf Göttingen(0551) 19240.

Stadtwerke Wolfenbüttel (05331) 408111.

Ärztliche Notdienste in Helmstedt

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst:, Di - Do, 9 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde 10 bis 18 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis in der Helios-St. Marienberg-Klinik Helmstedt, Conringstr. 26. Sprechstunde 9 bis 22 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis am Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstr. 7. Ausnahmen: Lehre, Wendhausen, Essehof, Essenrode, Klein Brunsrode: Sprechstunde 9 bis 22 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Straße 90. Velpke, Flechtorf, Beienrode: Sprechstunde 9 bis 22 Uhr, Bereitschaftsdienst am Klinikum Wolfsburg, Sauerbruchstraße 7.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftspraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 22 Uhr, (0531) 2414333.

Zahnärzte: Praxis Dr. Hankel:, Schöningen Negenborntrift 5 (05352) 969300, Notdienst am 1.1., Sprechzeiten 10.30 - 12 Uhr und 18 - 18.30 Uhr. Praxis Gutschke-Hühne:, Schöningen Niedernstr. 8 (05352) 59306, Notdienst am 31.12., Sprechzeiten 10.30 - 12 Uhr und 18 - 18.30 Uhr.

Tierärzte: Tierärztin Kopplin-Körner: Blankenburger Str. 3 (05351) 34034, nur nach telefonischer Voranmeldung. Tierärztliche Gemeinschaftspraxis: Fischersteg 10, nur nach telefonischer Anmeldung: Großtiere unter (05353) 919960, Kleintiere unter (05353) 990280.

Apotheken: Apotheke am Nordertor: Helmstedt, Vorsfelder Str. 89, Mi, 10 - 13 Uhr, (05351) 31625. Markt-Apotheke: Lehre, Berliner Str. 51, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (05308) 990182. Sonnen-Apotheke im Kaufland: Helmstedt, Magdeburger Berg 5, Di - Mi, 9 - 9 Uhr, (05351) 599510. Zollplatz-Apotheke: Königslutter, Westernstr. 23, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (05353) 1042.

Notrufnummern: Avacon Störungsdienst - Gaserreichbar unter (0800) 4282266.

Avacon Störungsdienst - Strom, Wasser, Wärmeerreichbar unter (0800) 0282266.

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (05351) 5423760.

Frauenhaus (05351) 5995055.

Ärztliche Notdienste in Gifhorn

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst:, Di - Mi, 8 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 8 - 22 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Helios Klinikum Gifhorn, Campus 6.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, Tel. (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 22 Uhr, Tel. (0531) 2414333.

Zahnärzte: Zahnärztlicher Notdienst: (05371) 935351, www.zahnnotdienst-gifhorn.de.

Tierärzte: Kleintierklinik in Schwülper: Waller See 13, Di, 18 - 22 Uhr, (0531) 3105600, nur nach telefonischer Anmeldung.

Apotheken: Einhorn-Apotheke: Wittingen, Knesebeck, Wittinger Str. 7, Mo - Di, 8.30 - 8.30 Uhr, (05834) 5225. Löns-Apotheke: Gifhorn, Alter Postweg 43, Di - Mi, 8.30 - 8.30 Uhr, (05371) 53033. Stern-Apotheke: Gifhorn, Alter Postweg 1, Mo - Di, 8.30 - 8.30 Uhr, (05371) 98720.

Notrufnummern: Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (05371) 99129944.

Frauenhaus (05371) 16001, abends und am Wochenende ist eine Ansprechpartnerin über die Polizei (05371) 9800 erreichbar.

LSW Entstörungsdienst - Gas (0800) 5799000.

LSW Entstörungsdienst - Strom, Wärme, Wasser (0800) 5797000.

Rotes Telefon - Kinderschutz (0800) 320320, Täglich 17 bis 21 Uhr.

Wasserverband (05371) 8960, Servicetelefon innerhalb der Dienstzeit (05371) 896137 und Störungsannahme nach Dienstschluss (05371) 8960.

Ärztliche Notdienste in Peine

Ärzte: Allgemeiner Bereitschaftsdienst: Di - Do, 8 - 7 Uhr, 116117, Sprechstunde: 9 - 20 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Klinikum Peine, Virchowstr. 8h.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 16 Uhr, Bereitschaftsdienstpraxis im Städtischen Klinikum Braunschweig, Salzdahlumer Str. 90, Tel. (0531) 7009933.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116117, Sprechstunde: 10 - 22 Uhr, Tel. (0531) 244333.

TierärztePraxis Dr. Jansen: Peiner Str. 30 (05302) 805088, Wochenende und Feiertage nur nach telefonischer Voranmeldung.

Apotheken: Aue-Apotheke: Wendeburg, Büssingstr. 8, Di, 9 - 20 Uhr, (05303) 92360. Burg-Apotheke: Gadenstedt, Gadenstedt, Osterfeld 2, Di - Mi, 9 - 9 Uhr, (05172) 1289603. Glückauf-Apotheke: Lengede, Broistedter Str. 28, Mi - Do, 8.30 - 8.30 Uhr, (05344) 7033. Glückauf-Apotheke: Peine, Telgte, Hannoversche Heerstr. 53, Mi - Do, 9 - 9 Uhr, (05171) 21100. Wiesen-Apotheke: Edemissen, Edemissener Landstr. 9, Di - Mi, 9 - 9 Uhr, (05177) 922244.

Notrufnummern: Avacon (0800) 4282266.

Beratungs- und Interventionsstelle bei häuslicher Gewalt (05171) 588891.

Frauenhaus (05171) 55557Giftnotruf Göttingen (0551) 19240.

Stadtwerke Peine - Störungshotline (0800) 4646460Telefonseelsorge (0800) 111011Wasserverband Peine Störungsdienst (05171) 956199. feu