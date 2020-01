Erster Braunschweiger Corona-Verdacht bestätigt sich nicht

Der erste Coronavirus-Verdachtsfall in Braunschweig hat sich nicht bestätigt. Wie die Stadt Braunschweig unter Berufung auf das niedersächsische Landesgesundheitsamt mitteilte, leidet der fragliche Patient nicht an dem neuartigen Coronavirus.

Patient war in chinesischer Provinz Hubei unterwegs

Am Mittwoch war bei ihm ein Abstrich genommen und zur Prüfung an das Landesgesundheitsamt gesandt worden. Der Patient hatte nur leichte Symptome und soll sich zu Hause aufgehalten haben. Er war in der chinesischen Provinz Hubei gewesen, von der sich das Coronavirus ausbreitet, und hatte danach mit ersten Anzeichen einer Grippe die Arztpraxis aufgesucht. In China sind nach jüngsten Informationen mittlerweile 170 Menschen an dem Erreger gestorben.