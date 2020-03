Corona: Hausärzte bitten um Spende von Masken und Schutzkleidung

Braunschweig. Dr. Carsten Gieseking, Vorsitzender des Hausärzteverbandes in unserer Region, wendet sich an die Öffentlichkeit: „Jede Praxis braucht Ausrüstung.“

Der Hausärzteverband hat sich mit einem dramatischen Spendenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Der Vorsitzende in der Region Braunschweig, Dr. Carsten Gieseking, sagte unserer Zeitung: „Die Hausärzte müssen ihre Patienten auch in der Corona-Krise versorgen. Wir haben für unsere Patienten und für uns und unsere Mitarbeiter aber so gut wie keine Schutzmasken und -anzüge mehr. Die Vorräte sind aufgebraucht. Wir brauchen die Hilfe aller Handwerker oder Privatleute, die noch Schutzmasken oder Schutzanzüge haben. Von der einfachen OP-Maske bis zur Schutzmaske nach dem

Dr. Carsten Gieseking, Vorsitzender des Hausärzteverbandes in der Region Braunschweig. Foto: Friederike Noske

FFP2- oder FFP3-Standard – alles hilft.“

Corona-Krise: Hausärzte-Regionalchef bittet um Spende von Masken und Schutzanzügen

Wie Gieseking sagte, ist , die unter anderem Volkswagen gespendet hatte, bei der Kassenärztlichen Vereinigung angekommen. Sie sei aber so knapp, dass sie Ärzten vorbehalten bleibe, die nachweislich bereits Corona-Patienten betreuen. „Wir brauchen aber alle Ausrüstung, wenn wir unsere Arbeit machen wollen.“ Gieseking bat Spender, Masken oder Schutzanzüge beim Hausarzt in ihrer Nähe abzugeben. „Jede Praxis braucht sie jetzt!“

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de

Braunschweig: Kreishandwerkerschaft schreibt Mitglieder mit Spendenbitte an

Die Kreishandwerkerschaft Braunschweig-Gifhorn schreibt heute noch alle Mitgliedsbetriebe an und ruft zu Spenden an den Hausarzt um die Ecke auf. Kreishandwerksmeister Oliver Schatta, der zugleich CDU-Landtagsabgeordneter ist, erfuhr von dem Appell der Hausärzte durch unsere Zeitung. „Da müssen wir mithelfen. Es geht nur alle zusammen!“

Coronavirus in der Region – hier finden Sie alle Informationen