Autostadt: Schüler sollen Visionen der Zukunft umsetzen

Vier Themenfelder, vier Challenges – so lautet das Motto der neuen Bildungskampagne der Autostadt. Auf dem Programm stehen die Bereiche MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), Nachhaltigkeit, Medien und Lern- und Kreativitätstechniken. „Jeder Bereich wird von einem Challenge-Partner begleitet und hat einen oder zwei thematische Schwerpunkte“, erklärt Olaf Katzer, Leiter der Bildung der Autostadt und ergänzt: „Jede Schulform ist angesprochen, und Schüler, Auszubildende und auch Studierende können ihre Ideen ab kommenden Herbst bei uns einreichen.“ Mobilität und Digitalisierung sind bei allen Themenfeldern die Richtungsgeber und werden in unterschiedlichster Weise von den Projekt-Partnern aufgegriffen.

Experten übernehmen Patenschaft für Challenges

Mit ins Boot geholt hat die Autostadt für diese Bildungskampagne unter anderem die Lernhacks, Berater für Lernkultur, sowie unsere Zeitung. Aber auch Claudius Colsman, Teil der Geschäftsführung der Autostadt, übernimmt die Patenschaft für den Bereich Nachhaltigkeit.

„Der Begriff Nachhaltigkeit ist gerade in aller Munde und betrifft uns alle“, sagt Colsman. „Ich finde hier besonders die Herangehensweise der jungen Menschen spannend. Sie bilden eine wichtige Facette und erhalten über diese Kampagne die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Visionen umzusetzen.“ Konkret wird es hier um ein „Urban Garden Lab“ – also ein Experimentierfeld zum Gärtnern in Städten gehen. „Die Ideen der Schüler ab Klasse fünf zu diesem Thema können sowohl in der Autostadt umgesetzt werden, als auch auf dem eigenen Schulgelände. Schließlich geht es künftig auch immer mehr um eine lernförderliche Umgebung für Schüler“, sagt Colsman.

Im Bereich Medien soll ein Podcast entstehen, der für Technik begeistert

Auch Chefredakteur Armin Maus hat die Patenschaft für eine Challenge im Bereich Medien übernommen. Foto: Sebastian Priebe / regios24

Unter der Challenge Medien wird es noch etwas technischer: „Podcasts, die für Technik begeistern“ so lautet der thematische Schwerpunkt, welcher von Chefredakteur unserer Zeitung, Armin Maus, als Pate begleitet wird. „Die Probleme der Industriegesellschaft werden wir nicht durch ihren Rückbau lösen, sondern mit den Mitteln, die diese Gesellschaft stark machen“, sagt Maus und ergänzt: „Technik und Technologie werden bei uns aber häufig als Verursacher und nicht als Weg zur Lösung diskutiert. Ich finde es wichtig, die natürliche Neugier der Kinder und Jugendlichen zu stärken, um ihnen die faszinierende Welt dessen zu öffnen, was Ingenieure und Naturwissenschaftler im besten Sinne des Gemeinwohls schaffen.“

Für Technik begeistern, Technik-Interesse wecken, Zugang zu komplizierter Technik schaffen und von Experten Einblicke bekommen stehen daher auch im Mittelpunkt für alle Schüler ab Klasse sieben. „Die Challenge, ein oder mehrere Podcast-Formate zu diesen Themen selbst zu entwickeln, ist ein starker Anreiz – ich bin sehr gespannt auf die Ideen und Sichtweisen unserer Teilnehmer“, sagt Maus.

Auch die Mobilität der Zukunft wird im nächsten Schuljahr eine Rolle spielen

Aber auch für die kleineren Schüler ab Klasse drei ist etwas dabei: Unter dem Ansatz MINT wird es mit dem thematischen Schwerpunkt „Mathe, Kunst und Programmieren“ bunt. „Mit dem Turtle-Code, einer Art kindgerechten Programmiersprache, sollen vielfältige Kunstwerke entstehen“, erklärt Olaf Katzer. Und mit dem Schwerpunkt „Mobilität der Zukunft: Autonomes Fahren“ gibt es auch noch eine anspruchsvollere Aufgabe: Ein eigenes Auto wird programmiert und mittels 3D-Druck-Technik hergestellt.

Jan Schönfeld, einer der Mitbegründer von Lernhacks, dem Berater für Lernkultur, stellt dann auch noch den letzten Bereich für Schüler ab Klasse neun vor: „Das Lernen der Zukunft steht bei uns im Fokus. Gerade in Zeiten von Corona hat das Homeschooling an Bedeutung gewonnen. Wir wollen hier ansetzen und Ideen entwickeln, das Lernen neu zu denken.“

Bundesweit können Schulen an der Kampagne teilnehmen

Bundesweit können sich alle Schulen an der Bildungskampagne der Autostadt beteiligen und auch die Klassen des Mediacampus-Projekts unserer Zeitung können daran teilnehmen. Aktuelle Informationen gibt es unter www.autostadt.de/bildung.