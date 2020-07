800 Euro für Pro Familia in Braunschweig vom Goldenen Herz

Ein Ansprechpartner in allen Fragen zu Sexualität, Partnerschaft, Schwangerschaft und Verhütung – das beschreibt die Aufgabe der Pro Familia Beratungsstelle in Braunschweig. Ein Angebot, dass von vielen Personen gerne als persönliches Gespräch wahrgenommen wurde und mit der Corona-Krise vorläufig zum Erliegen kam. „Nur die Schwangerschaftsschutzberatung durften wir weiterhin, unter den entsprechenden Auflagen, als persönliches Gespräch fortführen“, sagt Sigrid Korfhage, Leiterin von Pro Familia in Braunschweig und ergänzt: „Da hat uns die Corona-Krise ganz schön getroffen. Gerade, weil viele Menschen die unser Angebot in Anspruch nehmen, das persönliche Gespräch schätzen.“

Das Video-Angebot der Beratungsstelle wird ausgeweitet

Nach und nach hat sich das Team rund um Korfhage aber auf die Situation eingestellt und das Angebot als Video- und Telefon-Beratung weitergeführt. „Dabei haben wir unsere Telefonanlage anfangs ganz schön in Anspruch genommen und an ihre Grenzen gebracht“, erzählt sie und lacht. Zudem gibt es in dem Büro derzeit nur einen Laptop mit einer Kamera. „Das ist natürlich nicht gerade ideal. Hier muss etwas passieren“, ergänzt Korfhage. „Die Spende durch das Goldene Herz werden wir genau hier einsetzen und unser Video-Angebot ausweiten.“

Aber auch das persönliche Angebot wird langsam wieder hochgefahren

800 Euro aus dem Spendentopf des Goldenen Herzens gehen jetzt an die Pro Familia Beratungsstelle in Braunschweig. Mehr als 290.000 Euro wurden bereits insgesamt gespendet und kamen schon über 60 Organisationen, Vereinen und Institutionen zugute.

„Es ist toll, dass wir diese Unterstützung erhalten“, sagt Korfhage. Mittlerweile werde das Angebot der Beratungsstelle zwar langsam wieder hochgefahren, Korfhage betont aber: „Für die Zukunft wollen wir einfach gut gerüstet sein und nicht wieder bei null anfangen.“

So können Sie sich um Spenden bewerben

Bewerbungen von Helfern und Institutionen um Spenden sind weiterhin per E-Mail an kontakt@dasgoldeneherz-braunschweig.de möglich.