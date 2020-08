Das Goldene Herz: 3900 Euro für technische Unterstützung

Erst der Corona-Lockdown, dann die Sommerferien – Familien standen in den vergangenen Monaten vor vielen Herausforderungen. Die Beta, Beratungsstelle des Roten Kreuzes für Eltern in Trennungssituationen und Alleinerziehende, bietet daher seit über 35 Jahren Unterstützung an. „Wie wichtig dieses Angebot ist, das haben die vergangenen Wochen deutlich gezeigt“, sagt Martina Walter-Frost, Leiterin der Beta Beratungsstelle, und ergänzt: „Durch die Corona-Pandemie wurde deutlich, dass Familien auch, oder gerade durch die Krise einen hohen Beratungsbedarf aufzeigen. Viele Klienten, die sich ohnehin in konfliktreichen Familiensituationen befinden, hat die Corona-Pandemie vor besonders große Herausforderungen gestellt.“

Die vergangenen Monate waren für viele Familien belastend

Vor allem zwischen getrennten Eltern und deren Kindern sei die Situation schwierig. Der Kontakt müsse hier aufrechterhalten und gleichzeitig neu organisiert werden. Beengte Wohnverhältnisse, Homeoffice, Kontaktbeschränkungen und fehlende Kinderbetreuung seien für die Eltern erschwerend hinzugekommen. „Damit wir hier auch in akuten Konfliktsituationen kurzfristig reagieren können, möchten wir unsere Video-Beratung ausbauen“, erklärt Walter-Frost und ergänzt: „Die Spende können wir gut gebrauchen – das Angebot soll auch in den kommenden Monaten weiter für unsere Klienten bestehen bleiben.“

Mehr als 295.000 Euro sind bei der Aktion „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“ bereits gespendet worden. 2000 Euro aus diesem Spendentopf gehen jetzt an die Beta Beratungsstelle in Braunschweig. Weitere 1900 Euro kommen der DRK-„Kaufbar“ in Braunschweig zugute.

Braunschweiger Kaufbar geht auf Bedürfnisse der Eltern ein

Die Freude war hier schon im Mai bei der ersten Unterstützung groß. Das bestätigt Heike Blümel, Chefin der Kaufbar. „Die erste Unterstützung haben wir gut angelegt und Tablets für bedürftige Familien angeschafft, um diese etwa beim Homeschooling der Kinder zu unterstützen.“ Auch eine Art Nachhilfe zur Benutzung der Tablets bietet die Kaufbar seitdem an. „Die Idee ist, dass wir hier noch mehr tun können. Da halten wir aber auf jeden Fall noch Rücksprache mit den Eltern und schauen, welches Angebot sie in der nächsten Zeit entlasten würde“, ergänzt Blümel.

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

