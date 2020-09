Das Goldene Herz: 300.000 Euro für 76 Projekte in der Region

Braunschweig. Unterstützt werden Projekte aus der Region die sich in der Krise besonders engagiert haben oder in eine finanzielle Notlage geraten sind.

Das „Goldene Herz“, die gemeinsame Spendenaktion unserer Zeitung mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Braunschweig, hat in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal überwältigendes vollbracht und damit auch gleich noch einen neuen Rekord aufgestellt: 300.000 Euro spendeten Leser unserer Zeitung aus der Region unter dem Motto „Das Goldene Herz – Helfen Sie den Helfern“.

Eine unbürokratische Vergabe regelte eine Task-Force

100 Verträge für 76 Projekte in der Region, die sich in verschiedenster Weise in der Krise engagiert haben, oder in eine finanzielle Notlage geraten sind, wurden erstellt, das Spendengeld ausgeschüttet und die Leser über jede Spende in der Zeitung informiert.

„Wo sind die Bedürfnisse am größten? Das war bei dieser wichtigen Sonderaktion eine zentrale Frage“, sagt Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen und ergänzt: „Unser Ziel war es, das Geld an die richtigen Stellen zu verteilen und das vor allem schnell und unbürokratisch.“ Diese unbürokratische Vergabe regelte dabei eine Task-Force bestehend aus Matthias Konrad vom Caritasverband Braunschweig für die Arbeitsgemeinschaft der Braunschweiger Wohlfahrtsverbände, Armin Maus, Chefredakteur unserer Zeitung und Henning Eschemann, Geschäftsführer des Paritätischen.

Zwei Großspenden haben den Anstoß für die Aktion gegeben

„Es handelt sich um die erste Pandemie seit Generationen. Als Gesellschaft und Sozialstaat hatten wir keine etablierten Strukturen für eine solche Situation“, sagt Matthias Konrad. „Der Staat hat zwar auch viele Hilfen auf den Weg gebracht, jedoch konnte er nicht für alle Notlagen eine Lösung anbieten. Genau hier konnte aber das Goldene Herz ansetzen. Eine wirklich tolle Aktion zum richtigen Zeitpunkt.“

Wie erfolgreich die Aktion tatsächlich war, zeigte sich schnell. Die 200.000-Euro-Grenze war schon nach den ersten Wochen überschritten. „Unsere Leser haben ein goldenes Herz. Das beweist die Rekordspendensumme in einer Zeit der Verunsicherung“, betont Armin Maus. „Wir konnten durch die Großzügigkeit unserer Leserinnen und Leser vielen wichtigen Aktionen und Organisationen den Weg durch die Corona-Krise erleichtern. Ein großes Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender! Auch zwei Großspendern, die mit insgesamt 160.000 Euro geholfen haben, möchte ich herzlich danken, auch wenn sie ungenannt bleiben wollen. Sie haben maßgeblich zum Gelingen der Spendenaktion beigetragen.“

Das Geld kommt direkt bei den Bedürftigen an

Jede Spende für das Goldene Herz, die die Leser der Redaktion anvertraut haben, geht dabei direkt an die Projekte. „Das ist ein wichtiges Versprechen für das Vertrauen, welches die Leser in unsere Arbeit legen“, betont Konrad. „Außerdem haben wir versprochen, dass das Geld wirklich bei den Bedürftigen ankommt.“

Gestärkt werde hierdurch auch das Zusammenleben in der Region. Gerade denjenigen, denen es nicht gut geht, könne auf diesem Weg geholfen werden. Ein wichtiger Baustein für Konrad als Vertreter der Wohlfahrtsverbände. Und auch Eschemann stimmt zu: „Der Austausch mit den Lesern war bei dieser Aktion ein wichtiger Bestandteil, aber auch der Blick in die Verbände der Region gehört dazu. Die Task-Force bildete daher eine traumhafte Kombination.“

Task-Force verteilt die Spenden sinnvoll und verantwortlich

Eine Aktion, die ohne dieses Gremium nicht möglich gewesen wäre. „Nicht ohne Henning Eschemann und seine Mitstreiter beim Paritätischen, die einmal mehr angepackt haben, obwohl sie wahrlich schon genug zu tun hatten“, sagt Maus und betont weiter: „Henning Eschemann und Caritas-Geschäftsführer Matthias Konrad als Sprecher der Braunschweiger Wohlfahrtsverbände haben als Fachleute sichergestellt, dass wir zu dritt die Spenden sinnvoll und verantwortlich verteilen konnten.“ Da eine offizielle Spendenübergabe weiterhin ein zu hohes Risiko birgt, haben sich die Projekte auf eine kreative Form der Berichterstattung eingelassen.

Viele Projekte haben uns tolle Bilder, Collagen und Zitate zukommen lassen, welche wir Ihnen auf diesen beiden Seiten gerne zeigen und vorstellen möchten.

Diese Grußworte und Fotos haben die Redaktion erreicht

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Die Ostfalia Hochschule sagt ganz laut und herzlich Dankeschön. Durch zwei große Spenden konnten wir Studierende unterstützen, die durch die Pandemie in finanzielle Not geraten sind. Die Spenderinnen und Spender dieser Aktion haben wahrlich ein Herz aus Gold. Es wurde unbürokratisch und schnell entschieden. Die Hilfe kam bei den richtigen Menschen an. In diesen unsteten Zeiten ist dies, neben der monetären Zuwendung, ein großes Geschenk", sagt Anna Salbach, Referentin für PR/Alumni/Netzwerke und Stiftungen an der Ostfalia-Hochschule. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Dank der Spende konnten wir Futter für unsere tierischen Notfälle besorgen als auch einige Operationen und Medikamente bezahlen. So mussten alleine elf Störche in der Tierärztlichen Hochschule versorgt und operiert werden", sagt Bärbel Rogoschik, Leiterin des Nabu-Artenschutzzentrums in Leiferde. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Die Helmstedter Hospizarbeit bedankt sich sehr herzlich für die Unterstützung, die wir für die zahlreichen Corona-spezifischen Zusatzaufgaben sehr gut gebrauchen konnten. Es ist schön zu spüren, dass andere unser Wirken wertschätzend wahrnehmen", so der Vorstand und das Team der Hospizarbeit Helmstedt. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Wir, als pro familia Beratungsstelle Wolfsburg, möchten uns als Team und auch im Namen unserer Klienten für die Spenden bedanken. Die Spende hat ermöglicht, dass wir uns eine Trennwand für unseren großen Beratungsraum zulegen konnten. Durch dieses Gadget konnten wir auch in den schwierigsten Zeit der Pandemie unsere Beratungen durchführen. Wir danken den Lesern wirklich dafür!", sagt Ann-Leonie Wiechmann, Stellenleitung bei „Pro Familia“ Wolfsburg. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Der Kinderschutzbund aus Peine möchte sich ganz herzlich bei den Spendern der Aktion bedanken. Durch diese konnten unsere Kindern große Freude und spannende Erlebnisse erfahren. So wurden die Sommerferien - trotz aller Widrigkeiten - zu einer abwechslungsreichen Zeit, die zahlreiche Kinder begeisterte und lange in Erinnerung bleiben wird", sagt Bärbel Schlossarczyk, Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Peine. Foto: Privat



Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Vielen Dank an alle Spender vom gesamten Team. Nun haben wir endlich eine stabile Leitung für die Telefonberatung", sagt Ann-Kristin Hartz, Psychologin bei der Frauen- und Mädchenberatung bei sexueller Gewalt. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Wir hatten durch die Pandemie bedingt ja viele Verluste bei unseren Einnahmen. Kranke und verletzte Tiere gibt es aber natürlich auch in Corona-Zeiten. Durch die Spendenaktion konnten wir unsere Tierarztrechnungen begleichen", sagt Verena Geißler vom Tierschutzverein Braunschweig. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte ""Wir bedanken uns recht herzlich beim Goldenen Herz für die Unterstützung in Form von zwei Notebooks und der erforderlichen Netzwerkausstattung, um in unserer Beratungsstelle Videoberatungen und -konferenzen durchführen zu können. Die Mischung aus persönlichen Treffen und Videochats sind in dieser besonderen Zeit zukunftsweisend, um mit Menschen, die Interesse an der Selbsthilfe haben, in Kontakt zu treten. Vielen Dank dafür", sagt Ines Kampen, Leiterin der KIBIS Kontaktstelle in Braunschweig. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Wir freuen uns riesig, dass wir mit dem Spendengeld einen neuen Laptop anschaffen konnten. Herzlichen Dank an alle Spender und Spenderinnen, die dies ermöglicht haben", sagt Sigrid Korfhage von der pro familia Beratungsstelle in Braunschweig. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Unser Team bedankt sich von ganzen Herzen für die Zuwendung. Jeder einzelne Euro wird dort ankommen, wo er am dringendsten benötigt wird: Bei den Tieren! Sei es für Volierenbau für Handicaptauben, Zaunbau für gerettete Pferde, Rinder und Schafe oder tiermedizinische Versorgung von Päppeltieren. Insbesondere, da derzeit unsere üblichen Veranstaltungen nicht statt finden konnten und können, ist eine solche Unterstützung eine unfassbare Hilfe für uns", sagt Jennifer Breit, erste Vorsitzende beim Verein "Stark für Tiere". Foto: Privat



Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Mit Staunen, Lachen und viel Erleichterung nahmen wir die Spende entgegen. Wie bei allen Tierschutzvereinen machen sich die fehlenden Einnahmen aus Veranstaltungen und Flohmärkten deutlich bemerkbar und häufig überlegen wir, was das Wichtigste für unsere Tiere ist. Ihre Spende war uns eine große Hilfe, vielen Dank dafür", sagt Marita Himmelsbach, 2. Vorsitzende beim Tierschutzverein im Landkreis Wolfenbüttel. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte Auch das des Fördervereins Tiergehege Wolfsburg möchte sich mit diesem Foto bei den Leserinnen und Lesern für ihre Spenden bedanken. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Ein herzliches Dankeschön an die Leser, die mit ihrer Spende dazu beigetragen haben, das in diesen schwierigen Corona-Zeiten die Braunschweiger Tafel in kurzer Zeit eine Not-Tafel auf die Beine stellen konnte", sagt Bernd Assert, Ehrenamtlicher Vorstandvorsitzender. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Wir möchten uns ganz herzlich für die großzügigen Spenden der Leser bedanken. Wir sind ganz gerührt über die große Unterstützung und konnten so unseren Kindern, trotz der Corona-Beschränkungen und der schwierigen Situation im Frauenhaus, den Sommer etwas versüßen und ihnen den ein oder anderen Wunsch erfüllen", sagt Astrid Sutor, Leiterin des Braunschweiger Frauenhauses. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Den Bewohnern war die Freude ins Gesicht geschrieben, als sie die großzügige Spende von Tablets durch das Goldene Herz in Empfang nehmen durften. Der Gebrauch ermöglicht ihnen, mit ihren Liebsten per Videochat in Kontakt zu kommen, was zuvor lediglich über das Telefon möglich war und was in Corona-Zeiten nur ein sehr eingeschränkter Ersatz für den persönlichen Kontakt ist", sagt Hans Golmann, Geschäftsführer des Vereins ambet. Foto: Privat



Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte Auch der Verein Super Salzgitter möchte sich mit diesem Bild für die Spenden bedanken! Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Die Künstler, denen wir in dieser schwierigen Zeit dank der Aktion wenigstens ein bisschen Unterstützung gewähren konnten, haben sich über diese sehr gefreut und bedanken sich bei den Lesern der Braunschweiger Zeitung, die gespendet haben", sagt Friederike Leithner, Vorsitzende des Deutschen Tonkünstlerverbands in Niedersachsen. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte „Unsere Bewohner leiden wahrscheinlich mehr als alle anderen unter „sozialen Distanz“ während der Corona Pandemie. Viele haben besonders die Enkel oder Urenkel seit langem nicht mehr gesehen. Mit den iPads konnten wir dieser Vereinsamung ein Stück weit entgegenwirken. Durch Apps wie beispielsweise Facetime lässt sich die physische Distanz etwas überwinden. Auch über Sprachnachrichten und Fotos können unsere Bewohner jetzt ihren Lieben näher kommen", sagt das Team des Paritätischen Braunschweig. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Durch Ihre großzügige Unterstützung wird es für uns möglich, technische Bedingungen zu schaffen, durch die wir auch per Videotelefonat Gespräche mit unseren Ratsuchenden führen können. Dadurch erweitern sich unsere Möglichkeiten, den Familien, die sich in Trennung oder Scheidung befinden, adäquate Beratungsangebote anzubieten. Besonders am Herzen liegen uns die Wünsche und Interessen der Kinder, die unter der Trennung der Eltern oftmals in besonderer Weise leiden. Mit dem neuen Angebot der Videoberatung möchten wir deren Eltern während der Coronazeit und darüber hinaus zeitnahe Beratungen anbieten und Konflikteskalationen vermeiden", sagt Martina Walter-Frost, Leiterin der Beratungsstelle Beta. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Wir möchten uns ganz herzlich für die Zuwendung bei den Lesern bedanken und werden dieses Geld für die Eröffnung einer Lernwerkstatt verwenden. Denn gerade in Zeiten von Corona und Homeschooling benötigen die Kinder viel Unterstützung, speziell im Umgang mit den Medien", sagt Johanna von Garrel vom Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverein Gifhorn. Foto: Privat



Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Das Team des Wolfsburger Frauenhauses bedankt sich ganz herzlich bei allen Lesern, die die Aktion das Goldene Herz unterstützt haben. Mit der Spende konnte das Frauenhaus u.a. noch einen neuen Arbeitsplatz einrichten, damit die beengte Arbeitssituation entzerrt wurde", sagt Ilona Deutsch vom Wolfsburger Frauenhaus. Foto: Privat

Das Goldene Herz - die Grußworte der Projekte "Von April bis August konnten wir für 10 Familien mit 26 Kindern die Auswirkungen der Corona-Krise durch praktische Unterstützung lindern. Die Familien wurden regelmäßig mit Überraschungskisten beliefert und dadurch mit Lebensmitteln und Dingen des alltäglichen Bedarfs versorgt. Außerdem wurden die Kinder mit der nötigen Technik beim Home-Schooling unterstützt", sagt Andrea Hellfach vom SOS-Kinderdorf. Foto: Privat

Diese Grußworte haben die Redaktion erreicht

„Wir danken den Spendern, dass sie mit ihren Spenden dazu beitragen, dass wir Kindern und Jugendlichen aus von Gewalt geprägten Familien eine unbeschwerte Zeit bieten können“, sagt Andrea Reinhard Ziola, Leiterin des AWO-Frauenschutzhauses Wolfenbüttel.

„Die Aktion Goldenes Herz hat uns geholfen die von Covid 19 meist betroffenen Gesellschaftsgruppen zu unterstützen. Die Alleinerziehende und die Senioren haben einige Wochen lang unsere Leistungen in Anspruch genommen und damit sich selbst und ihre Umgebung von der eventuellen Infektionen geschützt. Im Namen von POLDEH herzlichen Dank für das Goldene Herz“, sagt Malgorzata Herfordt, Finanzvorstand beim POLDEH Verein in Braunschweig.

„Mit uns, dem Team der Tafel in Salzgitter, sind etwa 2000 Salzgitteraner dankbar für das Goldene Herz. Dankbar, weil wir mithilfe der Geldzuwendung alle erforderlichen Umbauten und Investitionen in Hygieneauflagen, die aufgrund der Covid19-Pandemie an uns gestellt wurden, finanzieren konnten. Dankbar, weil wir mithilfe Ihrer Geldzuwendung bis heute in der Lage sind, unseren Unterstützungsauftrag für bedürftige Menschen wie gewohnt zu erfüllen“, sagt Susanne Röttger für die Tafel in Salzgitter.

„Wir möchten uns auch im Namen der Kinder ganz herzlich bei allen Lesern bedanken. Gerade in dieser für uns alle schwierigen Corona-Zeit ist es für die Kinder doch am Schwersten, da sie so lange nicht in den Kindergarten oder die Schule durften“, sagt Andrea Meyer, Einrichtungsleitung im Frauenhaus Salzgitter.

„Wie der gesamten Kulturszene ist es auch den Chören in der Corona-Zeit sehr schlecht gegangen. Proben- und Auftrittsverbote verhinderten nicht nur eine normale Choraktivität, sondern führten auch dazu, dass etliche Chorleiterinnen und Chorleiter, die größtenteils auf Honorarbasis arbeiten, über mehrere Monate hinweg keine oder stark verringerte Einnahmen hatten. Sofern sie zu ihrem Lebensunterhalt auf diese Einnahmen angewiesen sind, befinden sie sich also in prekären Verhältnissen. Danke, dass hier durch die Spende der Aktion „Goldenes Herz“ etwas geholfen werden kann“, sagt Richard Raphael vom Niedersächsischen Chorverband.

„Gerade für kranke, sterbende und trauernde Menschen ist der persönliche Kontakt wichtig. Dazu gehört auch, dass sie unser Gesicht sehen können. So haben wir zuallererst für uns alle Gesichtsvisiere angeschafft. Wir freuen uns, dass so viele Menschen für die Aktion „Das Goldene Herz“ gespendet haben und damit auch unsere Arbeit unterstützen. Ihnen allen Danke“, sagt Ulrike Jürgens vom Hospizverein Wolfenbüttel.

„Natürlich ein großes Dankeschön an die Spender – das Wochenende wird seit dem 01.08. gut angenommen und es kommen Samstag und Sonntag täglich zwischen 15-25 Besucher zu uns. Durch die Hitze im August war die Duschmöglichkeit besonders beliebt“, sagt Viola Weihe, Sozialarbeiterin im Tagestreff Iglu in Braunschweig.

„Im Namen aller Mitarbeiter, sowie der Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die in der Stiftung betreut werden, sagen wir Danke! Durch ihre Hilfe konnten wir ausreichen Mund-Nasen-Masken und Desinfektionsmittel beschaffen“, sagt Carolin Hammermeister, von der Mansfeld-Löbbecke-Stiftung von 1833.

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen sind möglich bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Wohlfahrtsverbands Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.