Schöppenstedt: Arbeitsalltag zwischen Laptop und Salatbeet

Schöppenstedt hat rund 5500 Einwohner, das Till-Eulenspiegel-Museum – und seit vergangenem Mai auch einen Co-Working-Space. Ralph Dreßler, Geschäftsführer des ortsansässigen Unternehmens Dressler Automation, und seine Frau Imke haben mit ihrer „DStation“ eine Alternative zum (groß-)städtischen Joballtag geschaffen.

Co-Working gilt allgemeinhin als „neue Arbeitsform“: Man arbeitet meist in offenen Bereichen zusammen, häufig werden Räumlichkeiten und Infrastruktur zeitlich befristet zur Verfügung gestellt. In Schöppenstedt finden auf drei Etagen und etwa 300 Quadratmetern bis zu 30 Personen Platz. Es gibt Gemeinschaftsbüros, aber auch kleinere Einzelarbeitsräume, dazu Büro-Küche-Kombis und Wohnzimmer-Atmosphäre. Im Obergeschoss ist ein Loft-Bereich mit Kamin. Die „DStation“ („D“ für Dreßler und – englisch – „Station“ für Bahnhof, da das Gelände sich in der Nähe des alten Schöppenstedter Bahnhofs befindet) ist direkt am Firmensitz von Dressler Automation zu finden – das Unternehmen hat sich auf Software für Fertigungsroboter spezialisiert.

„DStation“-Chef Dreßler: Junge Leute mit guten Angeboten aufs Land locken

Co-Working-Spaces gibt es in unserer Region bevorzugt in Braunschweig und Wolfsburg, also den größeren Städten – aber im eher idyllischen Landkreis Wolfenbüttel? „Um junge Leute aufs Land zu locken, muss man ihnen gute Angebote machen“, sagt Dreßler.

Das meint der 52-Jährige, der in Schöppenstedt aufgewachsen ist und heute nur wenige Kilometer entfernt wohnt, in diesem Fall nicht ausschließlich finanziell. „Das Arbeiten auf dem Lande hat viele Vorteile“, erklärt er – etwa die Nähe zur Natur, hier zum Elm. Wer eh außerhalb der Städte wohne, könne sich zudem längere Fahrten zum Arbeitsplatz sparen, das Auto womöglich ganz stehen lassen: „Wir begrüßen es auch, wenn Ressourcen geschont werden können.“

Co-Working-Konzept in Schöppenstedt läuft schleppend an – coronabedingt?

Das Konzept, so betont Dreßler, könne jedoch nur funktionieren, wenn man gleichwertige Arbeitsvoraussetzungen schaffe, wie sie in der Stadt vorzufinden sind – insbesondere, was die technische Ausstattun g mitsamt leistungsfähigem Internet anbelange.

Auch Ralph Dreßlers Frau Imke ist maßgeblich an der Gestaltung der „DStation“ beteiligt Hier ist einer der Arbeitsbereiche zu sehen. Foto: DStation

, die Co-Working-Idee habe sich jedoch noch nicht vollends entfalten können. Während die – vornehmlich jungen – Festangestellten von Dressler Automation sich täglich in den Räumen tummeln, haben seit Mai „noch nicht so viele“ Arbeitsnomaden den Weg nach Schöppenstedt gefunden, muss Dreßler einräumen. „Das wird auch mit der Corona-Situation zu tun haben“, vermutet er. Immerhin: Ein Recruiter hat auf seiner Co-Working-Reise durch Deutschland bereits für einen Tag hier Station gemacht. Hier bleibe er optimistisch, betont Dreßler.

„DStation“ soll noch erweitert werden

Die „DStation“ stehe sämtlichen Berufsgruppen offen: „Wer will, kann bei uns auch mal seine Zeitungsartikel schreiben.“ Für das Einmieten gibt es verschiedene Möglichkeiten, etwa einen Tages- oder auch Monatspass (Preis: 20 beziehungsweise 100 Euro) inklusive freier Platzauswahl. Geschäftsführer Ralph Dreßler lebt das Prinzip nach eigener Aussage vor: „Ich bin mit meinem Büro mal hier, mal da zu finden.“ Gäste können für die Dauer ihres Aufenthaltes aber ebenso per Sondertarif einen festen Arbeitsbereich buchen – Kosten hier: 200 Euro pro Monat.

Wachsen soll die „DStation“ auch noch. Anfang kommenden Jahres beginnen die Arbeiten im zweiten Bürogebäude, danach ist die Werkstatt-Scheune – auf dem Gelände befand sich früher ein Bauernhof – dran. Der vordere Bereich des Geländes solle zudem weiter begrünt und zu einem „Kreativcampus“ werden, erzählt Dreßler.

Schöppenstedt: „Office-Gardening“-Projekt im büroeigenen Garten

Eine Situation aus dem „Office-Gardening“-Projekt – hier war es offenbar noch etwas wärmer. Foto: DStation

Bereits da ist der rund 1000 Quadratmeter fassende Garten, wo der Chef, Ehefrau Imke und das Team in einem „Office-Gardening“-Projekt verschiedene Salatsorten anbauen und ernten. „Im nächsten Jahr kommen noch eine Blumenwiese und eine Wildobsthecke dazu.“ Auf der zugehörigen Holzterrasse kann auch gearbeitet werden, wie Dreßler und seine Mitarbeiter Arne Brökers und Gustel Barnstorf-Brandes vormachen. Im September fand im „DStation“-Garten zudem das Projekt „Lab4Land“ statt – hier bastelten Start-ups aus ganz Deutschland an umweltfreundlichen Konzepten.

Solche Aktionen soll es hier nach Dreßlers Vorstellung in Zukunft häufiger geben. So könne auch der Standort Schöppenstedt und der Landkreis Wolfenbüttel aufgewertet werden, hofft er: „Vielleicht kommen dann andere Akteure mit ähnlichen Konzepten her.“

Landkreis Wolfenbüttel begrüßt frische Impulse

Wie Kreissprecher Andree Wilhelm berichtet, hat das Deutsche Rote Kreuz bereits konkrete Pläne, am nordöstlichen Rand von Wolfenbüttel einen Co-Working-Space zu errichten. Der Landkreis ist auch einer der maßgeblichen Partner der „DStation“. Wilhelm: „Derartige Impulse sind für uns sehr wichtig“ – der ländliche Raum biete im Gegenzug einen „Erholungswert“ und somit Pluspunkt für die Ansiedlung von frischen Ideen.