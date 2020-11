Die Nacht, als Braunschweig das Gesicht verlor

In der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober war eigentlich alles so wie immer. Die Sirenen heulten zunächst gegen 23 Uhr, und der Drahtfunk warnte vor „feindlichen Fliegerverbänden“. Doch um 24 Uhr durften wir wieder nach Haus. Nichts war geschehen. Dann erneuter Alarm um 1.50 Uhr. Hastende Schritte in den völlig finsteren Straßen, Rufe und Befehlstöne vor dem schlecht abgedunkelten Handschuhgeschäft Röver in der Schuhstraße: „Röver Licht aus!“ An das blitzschnelle Aufstehen war man längst gewöhnt, zumal die meisten stets halb angezogen schliefen, und Taschen mit dem Nötigsten – Papiere, Geld, etwas Wäsche – an der Wohnungstür immer parat standen.

Es gab 24 Großbunker in Braunschweig

Im Gedränge vor dem Eingang des Bunkers wurde ich mit dem Kopf an die Eisentür gebufft, und – auch daran erinnere ich mich – die Menschen lachten plötzlich über einen Soldaten, der – wohl auf Urlaub – zwar einen Helm auf dem Kopf hatte, aber in der Hast seine Uniformjacke nicht mehr hatte anziehen können und nur in einem grauen Unterhemd in der Menge stand. In diesen Betonburgen der Innenstadt – es gab insgesamt 24 Großbunker in Braunschweig – war man relativ sicher. Die meterdicken Decken und Mauern hielten selbst Treffer schwerer Sprengbomben aus. In solchen Fällen schwankten die Wände ein wenig, Sand rieselte von der Decke, das Licht flackerte, aber sonst passierte nichts.

Wir Kinder malten im Bunker Kriegsszenen

Meistens saßen die gleichen Leute im gleichen Raum auf den gleichen doppelstöckigen Pritschen. „Bunkerbekanntschaften“ nannten wir das – man traf sich ja täglich. Hier im Bunker am Sack saßen alle, die in der Umgebung der Schuhstraße wohnten: Jauns, Bochmann, Pfankuch und Krieg, Wehr, Hoppe, Manschott und Ziemann, Blanke, Hoffmann, Reisky, Mank – und wie sie alle hießen. Die Menschen unterhielten sich leise, sie versuchten zu schlafen, spielten Karten oder „Mensch ärgere dich nicht“. Wir Kinder malten mit Bleistift Kriegsszenen: Panzer, Schiffe, Flugzeuge und brennende Häuser.

Nach einer oder zwei Stunden öffneten sich normalerweise die Bunkertüren wieder. Manchmal war nichts geschehen, manchmal kündeten Qualm und Trümmer von erneutem Leid. Plötzlich war aber alles anders. Die Sirenentöne, die ,Entwarnung’ signalisierten, blieben aus, obwohl die Bunkerwarte Weiß und Berkemeyer behaupteten, die Flugzeuge seien längst wieder weg. Es vergingen Stunden, und die eisernen Bunkertüren blieben immer noch verrammelt. Die Gespräche verstummten allmählich.

Die Menschen im Bunker waren vom Feuer eingeschlossen

Es wurde heiß und stickig in den überfüllten Räumen. Menschen fielen in Ohnmacht. Gerüchte kamen auf. „Vielleicht haben die Tommys Giftgas geworfen?“, fürchtete der Apotheker Rolf Wehr, der als Bunkeraufsicht tätig war. Dann drängten sich zwischen 6 und 7 Uhr morgens verrußte und verdreckte Luftschutzmänner und auch SS-Leute in den Bunker. Wir seien, so hieß es, rundherum vom Feuer eingeschlossen, aber die Rettungsmannschaften hätten nun endlich eine Wassergasse aus der brennenden Stadt heraus bis zum Bürgerpark gebildet.

„Wir müssen jetzt tapfer durchs Feuer“

Was dann folgte, schien die Apokalypse zu sein. An diesem 15. Oktober morgens um 7 Uhr war für mich die Kindheit zu Ende, als meine Mutter sagte: „Wir müssen jetzt tapfer durchs Feuer. Und du bleibst fest an meiner Hand.“ Zunächst wurden grobe Scheuerlappen verteilt, dann an den Bunkereingängen in die dort stehenden Wasserfässer getaucht und über die Köpfe gezogen. Die ersten Schritte aus dem eisernen Bunkertor waren wie der Gang in die Hölle.

Eine Flutwelle fegte in unsere Gesichter, als schauten wir in den Schlund eines Hochofens. Rundherum Feuer, beißender Qualm und ein Sturmgetöse, das jedes Wort erstickte. Links, wohl 500 Meter entfernt, loderte der Andreas-Kirchturm wie eine Fackel. Auch die riesigen Kaufhäuser Langerfeldt und Schuchhardt brannten wie Pappschachteln. Diszipliniert und gebückt – ich zwischen meiner Mutter und meiner Schwester Renate – begann die Flucht unter dem rieselnden Wasser der Feuerwehrleute, die bogenförmig über den etwa tausend Menschen von einer Straßenseite zur anderen einen Wasserschleier sprühten.

Auf dem Dach des brennenden Hauses wankte eine Gestalt

Ein paar Male, ich denke drei Mal, schob ich die feuchte Kopfmaske zur Seite und sah mich um. Feuerwände überall. Und dann jene Bilder, die man nie vergisst. Auf dem Dach eines dicht hinter dem Bunker stehenden, schon zur Neuen Straße gehörenden Hauses, dessen untere Stockwerke lichterloh brannten, wankte eine Gestalt und schwenkte hilfesuchend und wohl auch rufend die Arme. Der Schein der Flammen ließ diesen Menschen, vielleicht 100 Meter von uns entfernt, ganz deutlich sichtbar werden. Niemand kümmerte sich darum.

Eine Mutter mit zwei Kindern blieb im Asphalt kleben

Dann ein Blick in die Stephanstraße am Karstadt-Kaufhaus. Eine Frau mit zwei Kindern blieb im flüssigen Asphalt kleben. Sie schrien, ließen die Schuhe zurück. Taumelten weiter, bleiben wieder stecken, fielen hin. Da war niemand, der half. Jeder hatte mit sich selbst zu tun. Häuser brachen krachend und funkenstiebend zusammen. Gespenstisch die Fensterhöhlen, hinter denen die Flammen tobten. An einer Stelle der Schuhstraße schlugen sie zwischen den Kaufhäusern Witting und Stöber sogar von einer Straßenseite zur anderen, und wir mussten unter dieser sengend heißen Feuerbrücke hindurchhasten.

Mit schier unglaublicher Wucht raste über allem ein Funkenorkan, dicht wie ein Schneetreiben. Immer wieder gerieten Haare, Mäntel oder Jacken der Flüchtenden und natürlich auch weitere Häuser in Brand.

Der Orkan war durch eine Art Zug entstanden, weil die heißen Luftmassen des Flächenbrandes aufwärts strömten und kältere Luft zur Erde sackte. Der Sturm war so stark, dass nicht nur Funken, sondern auch glühende Holzstücke und sogar Tische oder Stühle durch die Luft gewirbelt wurden.

Tausende lagerten im Bürgerpark

Noch einmal schob ich meine Kopfbedeckung auf dem Kohlmarkt zur Seite: Die brennenden Turmhelme der Martinikirche sahen aus wie riesige glühende Bälle. Endlich war der Bürgerpark erreicht. Tausende lagerten hier. Die Teiche waren von der Feuerwehr schon fast leer gesogen. Rote-Kreuz-Wagen brausten hin und her, Militärfahrzeuge brachten Suppe und Getränke. Es wurde nicht hell an diesem Tag und auch nicht an den nächsten Tagen. Ein gewaltiger Rauchpilz verdunkelte den Himmel. Auf allen Straßen ein Gewirr von Feuerwehrschläuchen und von Helfern und Kriegsgefangenen, die die Trümmer wegräumten.



Ganze Straßenzüge waren weg

Vertraute Bilder waren einfach weg, ganze Straßenzüge verschwunden. Von der Humboldtstraße konnte man plötzlich bis zum Petritor sehen. Da war nichts mehr außer rauchendem Schutt. Nur die ausgebrannten Kirchtürme ragten aus dieser Trostlosigkeit heraus. Auf den Bürgersteigen lagen aufgereiht verkohlte Leichen.

Wir Kinder schlichen um die merkwürdig zusammengeschrumpften Körper herum, die überall aus den Kellern gezogen wurden. Andere Tote, die im Qualm erstickt waren wie zum Beispiel 95 Insassen eines Kellers in der Schöppenstedter Straße Nummer 31, sahen völlig unversehrt aus. Eine Frau hatte noch ein kariertes Kopftuch um und einen dunklen Mantel an, der sorgfältig zugeknöpft war. Neben ihr lag ein kleines Mädchen, mit grauen Kniestrümpfen und braunen Stiefeln.

Wir Kinder schlichen zwischen den Leichen umher

Ich grübele so manches Mal darüber nach, wieso meine Mutter uns Kinder am Nachmittag dieses grauenhaften Tages – es war ein Sonntag – überhaupt allein auf der Straße hat herumlaufen lassen.

Gut, sie räumte in unserer Not-Behausung in der Hofapotheke den Zentimeter dicken Ruß und die Berge von zerborstenem Glas weg. Aber dennoch merkwürdig, diese Sorglosigkeit. Ich weiß noch, dass ich mit einem Nachbarsjungen zusammen im Erdgeschoss des ausgebrannten, noch ganz heißen Karstadt-Hauses eine ganze Kiste voller Glühbirnen fand. Wir warfen alle nacheinander an die Wand, wo sie zu unserer Freude mit einem dumpfen Knall zerplatzten. Kindervergnügen an einem solchen Schreckenstag.

233 Flugzeuge legten Braunschweig in Schutt und Asche

Viele Jahre lang herrschte die Überzeugung, dass in jener Oktobernacht 1000 englische Flugzeuge auf Befehl von „Bomber-Harris“ die Stadt Braunschweig angegriffen hätten. Eckart Grotes Recherchen in britischen Militärarchiven in den 80er Jahren ergaben aber, dass es ,nur’ 233 Viermotorige gewesen waren. Ihre Bombenlast in dieser Nacht: 12.000 Sprengbomben und Luftminen sowie 200.000 Brandbomben. So gesehen war es eine Nacht wie viele andere im Deutschland jener Zeit. Bergungs- und Aufräumarbeiten nach dem großen Angriff vom 14. und 15. Oktober 1944. Das Bild wurde auf der Neuen Straße mit Blickrichtung auf den Sack aufgenommen.

Gerda Kniep entkam dem Feuer hochschwanger

Gerda Kniep (geb. Schneider) erinnerte sich wie folgt an die Schreckensnacht 14./15. Oktober: „Ich war im 9. Monat schwanger. Es gab Alarm, der Weg zum Wollmarkt-Bunker war für uns kurz. Erst wollten wir nicht gehen, doch das Dröhnen der Sirenen hörte sich wie immer unheimlich an, und wir gingen doch zum Bunker. Man gut, sonst hätten wir diese Nacht nicht überlebt. Grausam war es. Im Bunker ging das Licht aus, der ganze Bunker wackelte und bebte. Wir hatten große Angst. Am frühen Morgen hieß es, wer sich traut, raus aus dem Bunker. Die Feuerwehr hatte einen Laufgang frei gespritzt.

Wir rannten um unser Leben. Feuer überall. Auf dem Wollmarkt lagen zwischen den Trümmern tote Pferde. Die Treppe zum Inselwall war unsere erste Pause, um durchzuatmen. Wir wollten zur Hamburger Straße, wo meine Eltern wohnten. Zum Glück war unser Haus verschont geblieben – bis auf zersplitterte Fensterscheiben und herausgerissene Türen. Braunschweig lag in Schutt und Asche, der Geburtstermin rückte immer näher. Am nächsten Tag gingen wir zum Nußbergstollen, wo man sich melden konnte. Ich kam ins Mütterheim nach Holzminden. Dort wurde meine Tochter am 31. Oktober gesund geboren. Am rechten Oberschenkel hat sie ein kleines Muttermal in Form eines Flugzeuges – wie als Kriegskind gekennzeichnet.“

