Roboter, die die Menschheit versklaven, brennende Städte und Kämpfe, die mit menschlichem Verstand nicht zu gewinnen sind. Das sind dystopische Bilder, die die Worte „Künstliche Intelligenz“ (KI) vielleicht in vielen Köpfen hervorrufen.

Und es scheint wirklich in manchen Bereichen schon so, als hätten die Computer uns das Denken abgenommen : Navigationssysteme, die wissen, wie der nächste Stau am schnellsten umfahren werden kann, individuelle Musiklisten, erstellt nach dem Geschmack der Hörenden und Internetdienste, die in ihrer Werbung zeigen, was wir wollen – bevor wir es vielleicht selbst wissen.

Journalistische Texte von KI vor allem in der Sportberichterstattung

Mittlerweile werden auch schon journalistische Texte von Computerprogrammen geschrieben. Doch ist das eine Gefahr für den Journalismus, wie es ihn derzeit gibt? Oder gar eine Chance? Werden Sie bald nur noch von Robotern geschriebene Texte in unserer Zeitung lesen? Und haben wir Journalistinnen und Journalisten dann bald unseren Job verloren?

Dass Computer ganze Zeitungen schreiben, liegt noch in weiter Ferne . Heute werden die textgenerierenden Programme überwiegend in der Sportberichterstattung von Online-Portalen eingesetzt. „Die Programme werden sicherlich immer besser“, sagt Frank Rieseberg, der Sportchef unserer Zeitung. „Im Sport kann der Computer sich die Daten leicht aus den Tabellen ziehen und daraus Texte generieren.“

Die Künstliche Intelligenz kann nicht alles

Allerdings seien die Texte – trotz neuer Technologien – nicht sehr zeitgemäß und eher mit dem zu vergleichen, was vor 15 Jahren auf den Sportseiten zu lesen war. Denn die KI erzähle vor allem chronologisch. „Wir Journalisten versuchen jedoch, weg von der reinen 0:1-Berichterstattung zu kommen, uns auf einen Spieler oder eine Szene zu konzentrieren, die wichtig war, und diese in den Mittelpunkt des Berichts zu stellen. Und zu jedem guten Bericht gehören Interviews mit den Protagonisten“, so Rieseberg. „Das kann die Maschine alles noch nicht.“

Ähnlich sieht das auch Eckart Voigts. Er ist Professor am Institut für Anglistik und Amerikanistik der Technischen Universität Braunschweig und forscht in dem interdisziplinären Projekt „Von der Avantgarde zum Algorithmus: Automatisierte Kreativität in Literatur und Musik“ zu KI aus einer geisteswissenschaftlichen Perspektive. „Gerade in den Bereichen, in denen mit Daten und Phrasen gearbeitet wird oder Texte standardisiert sind, können die Sprachgeneratoren leicht reproduzieren“, so Voigts. „Der Vorteil ist hierbei sicherlich, dass die KI schneller und günstiger arbeitet als ein Mensch.“ So werden im Sport Texte über Spiele aus unteren Ligen erstellt, über die sonst vielleicht gar nicht berichtet werden würde – weil das große Interesse hierfür nicht vorhanden ist, so die Experten.

Kann eine Künstliche Intelligenz kreativ sein?

Generell könnten durch den Einsatz von KI Texte erstellt werden, die nur bestimmte Zielgruppen ansprechen, und die sonst den Zeitaufwand nicht wert wären. Doch nicht nur in der Sportberichterstattung wird KI eingesetzt. Es gibt Kunstschaffende, die Bots Texte schreiben lassen, oder KI die Gedichte schreiben. „Gerade in der Lyrik ist es manchmal schwierig zu erkennen, ob ein Computer das Gedicht geschrieben hat oder ein Mensch“, sagt Voigts. „Das liegt daran, dass die Lyrik oft Regeln folgt und somit eben standardisiert sein kann.“

Die britische Zeitung „The Guardian“ veröffentlichte einen Artikel , der von dem Programm GPT-3 geschrieben wurde. Ein Roboter erklärt in dem Artikel, warum Menschen keine Angst vor ihm haben müssen. Dabei wirkt der Roboter so nahbar, dass die Lesenden fast schon Empathie für ihn empfinden. Allerdings wurde der Artikel von Redakteuren und Redakteurinnen aus drei Artikeln zusammengesetzt , die der Sprachgenerator ausspuckte. Ebenso gaben sie einige Sätze in das System ein, die die Richtung vorgaben. Es handelt sich also keineswegs um einen Text, den eine KI ganz alleine geschrieben hat.

Ist eine Maschine von vorneherein neutral?

Dass Redakteurinnen und Redakteure von Computern geschriebene Texte redigieren, ist sinnvoll, denn der KI sind Grenzen gesetzt . „Künstliche Intelligenz klingt umfassender als das, was man meist wirklich vorfindet“, sagt Voigts. „Was die Maschinen machen, ist die Vorhersage von Sprachmaterial auf der Basis von existierendem Sprachmaterial. So wird vorhergesagt, welches Wort als nächstes erwartet werden kann.“ So könne auch ein Werk im Stil von Thomas Mann generiert werden, wenn man nur genug Material von Thomas Mann einspeisen würde, vermutet der Geisteswissenschaftler.

Das kann auch einen negativen Effekt haben. „Gigo“ – garbage in, garbage out – bedeutet in etwa so viel wie „Müll rein, Müll raus“. Man bekommt das, was man einspeist. „Wenn in dem System beispielsweise erst einmal viel rassistisches Material ist, ist es sehr schwer, das wieder rauszubekommen“, so Voigts. Als Beispiel nennt er einen Twitter-Bot, der immer rassistischer wurde , weil ihm immer wieder rassistische Dinge begegneten. Von Grund auf neutral sind die Texte also nicht.

Die Angst vor Robotern

Trotzdem haben manche Journalisten und Journalistinnen schon ihre Jobs an Maschinen verloren . Microsoft kündigte beispielsweise Verträge und ersetzte die freien Stellen durch eine Software. Diese Journalistinnen und Journalisten schrieben allerdings keine eigenen Texte, sondern stellten Artikel von unterschiedlichen Anbietern zusammen – das übernimmt jetzt die Maschine.

KI weckt schnell Ängste. Zu schwer ist zu durchschauen , wie sie arbeitet. Dabei sind Maschinen durchaus nützlich . Voigts sagt: „Es ist immer ganz klar: Der Mensch ist die Norm. Die Maschine soll so menschenähnlich wie möglich werden. Dabei gibt es Dinge, die Maschinen viel besser erledigen können.“

Eine Symbiose von Mensch und Maschine

Hierzu zähle vor allem der Umgang mit großen Datenmengen – die könnten von Menschen ausgewertet werden, aber die Maschinen können dies schneller und gründlicher erledigen. „Arbeit an die Maschine abzugeben, kann in manchen Teilen sehr sinnvoll sein. Aber wir fühlen uns oft nicht wohl dabei, weil wir davon ausgehen, dass die Maschine keine Ethik hat“, so Voigts.

Die Maschinen könnten die Daten sammeln , die Schreibenden diese auswerten und verarbeiten. So könnte eine Symbiose entstehen, die viel Zeit und Arbeit spare . Und im besten Falle würden Menschen dadurch nicht ihre Arbeit verlieren, sondern hätten einen maschinelle Unterstützung. Diese zusätzliche Zeit könnten sie für die Dinge nutzen, die sie besser können als die Maschine.

Wer hat die Kontrolle?

In der Literatur und auf der Bühne hat diese Symbiose laut Voigts immer wieder stattgefunden. Die KI sei hier ein Mittel unter vielen, neue Wege zu gehen . Die Frage, was Mensch und Maschine voneinander unterscheidet, wird hier meist verhandelt. Doch auch hier ist es der Mensch, der die Maschine für seine Zwecke nutzt. Von den dystopischen Bildern einer versklavten Menschheit ist das weit entfernt.

So funktioniert GPT-3:

GPT-3 (Generative Pretrained Transformer 2) ist ein auf künstlicher Intelligenz basierendes Sprachprogramm.

Hinter dem Programm steht das Unternehmen OpenAI, das prominente Geldgeber wie beispielsweise Elon Musk, den Gründer von Tesla, hat.

Das Programm berechnet die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Wort auf ein anderes folgt und kann im Gegensatz zu Vorgängermodellen hier mehrere Absätze miteinbeziehen.

Dahinter steht „Deep Learning“ . Dem Programm werden immer wieder Textdatensätze gezeigt, bei denen andere Wörter zufällig ausgespart werden. Diese Leerstellen füllt die Maschine dann. So soll die Maschine lernen, verschiedene Kontexte zu erkennen.