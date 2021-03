Seemonster am Morgen

Sonnabend, 9 Uhr. Ausgeschlafen und gehobener Laune öffnest du den Kühlschrank. Und blickst in einen kränklich milchigen, orange schillernden See. Die Camembertschachtel nur noch feuchte Pampe. Der in Wachspapier eingeschlagene Schnittkäse versucht, das Beste aus der Kalamität zu machen und bietet sich dem Ziegenkäsewürfel als Floß an. Der See indes ist schon über das Ufer getreten und sowohl in die Fleisch- und Wurstlade als auch in das Gemüsefach gelaufen. Der Blumenkohl sieht oben herum so aus, als hätte er zur falschen Tönung gegriffen. Jetzt schnell die Kühlschranktür zu knallen, dreimal Hokus Pokus Fidibus murmeln – und alles ist wieder gut. Im Märchen leben aber leider immer nur die anderen. Ich muss an diesen Margarine-Werbespot denken, den mit der vergnügten Familie, die alle krachend in knusprige Brötchen beißen. Rama macht das Frühstück gut. Raaammmaaaa. Weil die Ramamutti in mir gerade auf Kurzarbeit ist, bleibt nur brüllen. Alle antanzen lassen am See. War natürlich wieder keiner. Nee, ist klar, war wahrscheinlich Loch Ness, dieses ungeheuerliche Schlingelchen. „Ich“, zürne ich, „trinke im Übrigen keine Milch. Keinen O-Saft. Keinen Weißwein.“ Betretenes Stieren auf den offenen See. Ich erläuterte dann noch mal kurz das Wesen des Schraubverschlusses, dessen besonderer Pfiff ist, dass man mit ihm eine Flasche wieder derart fest verschließen kann, dass man sie sogar liegend lagern kann. Dann steigere ich mich noch ein bisschen in kameragesteuerte Kühlschranküberwachungssysteme hinein. Und kehre heiser zurück ins Bett. Wir sollten auf Margarine wechseln. Dann wird vielleicht auch unser Frühstück gut.