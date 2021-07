Braunschweiger Tunnel werden gewartet: Autobahn 39 gesperrt

Der Heidberg- und Lindenbergtunnel werden nächste Woche gewartet. Dies teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Bauarbeiten finden zwischen Montag, 12. Juli, und Donnerstag, 15. Juli, jeweils von 18 Uhr bis 5 Uhr statt. In dieser Zeit ist die A 39 zwischen den Anschlussstellen Braunschweig-Rüningen-Süd und Sickte nicht oder nur eingeschränkt befahrbar: In der Nacht von Montag auf Dienstag wird eine Wanderbaustelle eingerichtet, sodass die Autobahn in beide Richtungen nur eingeschränkt befahrbar ist. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wird die A 39 in Richtung Wolfsburg voll gesperrt. Der Verkehr wird ab dem Dreieck Braunschweig-Südwest über die A 391 und die A 2 zum Autobahnkreuz Wolfsburg/Königslutter geleitet.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind die Richtungen Wolfsburg und Salzgitter/Kassel voll gesperrt. Die Umleitung in Richtung Wolfsburg verläuft genauso wie am Vortag. In Richtung Salzgitter/Kassel wird der Verkehr an der Anschlussstelle Braunschweig-Rautheim über die B 1 und die B 4 durch die Stadt zum Kreuz Braunschweig-Süd geleitet. Die Autobahn GmbH teilt mit, dass alle Umleitungen ausgeschildert sind. Sie bittet um Verständnis für die Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit auf den Umleitungsstrecken.

red

