Crime Serie: So klärte unser Reporter 1980 einen Mord auf

Anneliese K. ringt nach Luft, ihre Kräfte schwinden. Alles zu spät. Das letzte, was sie sieht, ist ein Kissen, das ihr aufs Gesicht gedrückt wird. Langsam entweicht das Leben aus ihrem Körper. Warum nur musste sie sterben? Bei der Recherche für unsere Crime-Serie im Kriminalarchiv der Zeitung wurde dieser außergewöhnliche Fall mit seinen unerwarteten Wendungen wiederentdeckt. Wir rekonstruieren die Ereignisse anhand von Zeitzeugenberichten, Ermittlungsunterlagen und Artikeln

Die Vorgeschichte

1965 siedeln Willi K., seine Ehefrau Anneliese und ihre Tochter Michaela aus der DDR in den Westen über. Richtig ankommen werden sie nie. Mehrfach zieht die Familie um – dorthin, wo es Arbeit gibt für den Koch. Anneliese war früher mal Krankenschwester, aber dann wird sie von der Polizei gesucht. Sie versteckt sich mit ihrer Tochter in einer Fernfahrerkoje. Als sie verhaftet wird, landet Anneliese für vier Jahre im Heim. Irgendwann strandet die ganze Familie in Braunschweig im Stadtteil Lehndorf.

Der Alltag besteht aus Streit und Zechgelagen – alle trinken. Die 21-jährige Michaela hat keinen festen Job, lebt getrennt von ihrem Mann, ist erst kürzlich zu den Eltern zurückgezogen. Die 58-jährige Anneliese tröstet sich über ihre kaputte Ehe hinweg mit einem türkischen Liebhaber. Dem 72-jährigen Willi wurde das Bein amputiert. Das Leben hat es mit ihnen allen nicht gut gemeint. Ihr Platz ist am Rande der Gesellschaft.

8. Juli 1980, Dienstag, 22 Uhr

Doch heute ist ein guter Tag. Willis Rentenzahlung ist eingetroffen – es gibt wieder Alkohol und Zigarren. In der kleinen, tristen Erdgeschosswohnung flackert im Wohnzimmer der Fernseher. Anneliese und Michaela wollen noch um die Häuser ziehen. Sie bitten Willi um Geld. Er leiht ihnen jeweils 50 Mark – gegen Quittung. Nun kann es losgehen. Anneliese wird nur noch wenige Stunden zu leben haben.

Die erste Adresse, die Mutter und Tochter ansteuern, ist der „Keller“, die Disko im früheren Luftschutzbunker am Sack. Sie gehen die Treppe hinab ins verwinkelte Labyrinth. Aus den Lautsprechern dröhnt Musik von James Brown und Three Degrees. Viele junge Leute, nicht das feinste Publikum.

Die Frauen setzen sich an die Theke. 100 Mark – damit kann man an dem Abend die Kuh noch so richtig fliegen lassen. Anneliese K. trinkt Cola mit Asbach, Michaela mit Pernod. An der Theke kommen sie mit Dieter ins Gespräch. Gemeinsam zieht das Trio weiter in die Südstraße, die Treppe in den Scotch Club. Der DJ legt Ottawan und Boney M. auf. Ein paar Drinks. Lahm hier. Weiter ins Tango, die angesagte Keller-Disko an der Kleinen Burg. Dort gesellt sich Utz zu ihnen. Die Frauen ordern Bier und Apfelkorn. Sie tanzen zu Funkytown von Lipps, Inc., dem Nummer 1 Hit in den Charts.

9. Juli 1980, Mittwoch, 3 Uhr

Feierabend im Tango. Schon? Das ungleiche Quartett beschließt, nach Lehndorf zu fahren, um weiterzutrinken. Sie kaufen einen 10er-Biercontainer Wolters, Utz hat eine angebrochene Flasche Pernod. Sie steigen in ein Taxi, bis Lehndorf kostet es einen Heiermann. Aber die 100 Mark haben die Frauen fast komplett auf den Kopf gehauen.

Daheim angekommen klopfen sie Willi wach. Er öffnet, sieht seine Frau, seine Tochter, die beiden Unbekannten. Sie fordern ihn auf, er muss noch drei Mark an den Taxifahrer zahlen. Willi ist sauer, aber er bringt das Geld. Drinnen legt sich Dieter aus Spaß ins Ehebett. Willi schmeißt ihn raus und legt sich schlafen. Die Frauen und ihre Begleiter setzen sich ins Wohnzimmer. Sie trinken und rauchen. Die Kassette im Kofferradio spielt Lieder von Tom Jones.

7.40 Uhr

Bei der Polizei geht ein Notruf ein. Am Telefon ist eine Frau, die Nachbarin der Familie K.. Aufgeregt

Mit dieser Strumpfhose wurde Anneliese K. stranguliert. Foto: Polizei

berichtet sie, Michaela hat ihre Mutter entdeckt – tot – mit einer Strumpfhose um den Hals. Die Kriminalpolizei in der Humboldtstraße wird alarmiert. Die Ermittler rücken in Lehndorf an, verschaffen sich einen Überblick vom Tatort, fotografieren das Wohnzimmer. Auf dem Tisch stapeln sich leere Flaschen, Dosen, Zigarettenschachteln, darunter eine durchweichte Zeitung.

Michaela – noch ordentlich angetrunken – wird als Zeugin vernommen. Sie erzählt: Zuletzt war der Dieter da, als sie selbst um 7 Uhr das Haus verließ, um zur Telefonzelle zu gehen. Als sie zurückkehrte, stand die Haustür offen, Dieter war weg. Dann entdeckte sie Mutter. Ihr Vater? Der hat da noch geschlafen. Die Obduktion der Leiche wird angeordnet. Die Kripo leitet die Fahndung nach Dieter und nach Utz ein.

Gegen 12 Uhr

Die Zeitung wird informiert. Fälle dieser Art übernimmt in der Lokalredaktion der 39-jährige Polizeireporter Rainer Heusing. Als der in Lehndorf eintrifft, fahren zwei Kriminalbeamte ab. Einer sagt noch zu ihm: „Es hat keinen Zweck, mit den Angehörigen zu sprechen. Die sind völlig durcheinander.“

Der Reporter fotografiert das Haus und bemerkt dabei einen Mann hinter einer Gardine, die zugezogen wird. Er geht zur Haustür, klingelt, Willi öffnet. Heusing bekundet sein Beileid. Zur damaligen Zeit veröffentlicht die Zeitung bei Tötungsdelikten Fotos der Opfer. Ob er eins von der Verstorbenen haben könnte, fragt er höflich. Aus dem Hintergrund ruft Michaela: „Papa, lass ihn reinkommen!“

Der frühere Polizeireporter der Braunschweiger Zeitung, Rainer Heusing, blättert in Akten des Kriminalarchivs. Foto: Erik Beyen

Sie setzen sich ins Wohnzimmer – auf die Couch, auf der die Leiche von Anneliese lag. „Jetzt gilt nur noch, sich zu betrinken“, sagt Michaela und weint. Sie und ihr Vater trinken Bier, Heusing wird eins angeboten, er lehnt ab. Michaela schluchzt: „Es ist alles so schrecklich.“ Der Reporter versucht sie zu beruhigen.

Die Zigaretten sind alle. Sie lässt sich vom Vater eine Zigarre reichen und spricht dann über die Ereignisse in der langen Nacht. „Schalten Sie mal ihr Tonbandgerät in ihrer Tasche aus“, fordert Michaela den Reporter auf. Der hat keins dabei und er macht sich auch keine Notizen. Sie erzählt von Dieter und Utz. Dieser habe das Haus zuerst verlassen, weil er am nächsten Morgen zurück zur Bundeswehr musste. Dieter blieb. Michaela berichtet vom Anblick der toten Mutter, wie die mit weit aufgerissenen Augen auf der Couch lag. Tränen kullern.

Der Reporter hört aufmerksam zu und hakt nach: Ist denn einer der Männer zudringlich geworden? Wollte einer womöglich etwas stehlen? Warum musste sie um 7 Uhr telefonieren? Michaela entgegnet: „Ich habe doch schon alles x-mal den Bullen erzählt, aber die begreifen es nicht.“ Ihre Antworten ergeben für den erfahrenen Journalisten nicht so recht Sinn.

Er fragt sie, was für ein Mensch ihre Mutter gewesen war. „Viel zu gut für diese Welt“, antwortet Michaela, „sie hat schrecklich unter Vater gelitten. Er ist ein Diktator, Mutter hat ihn gehasst.“ Und dann sagt sie: „Eigentlich hätte er zuerst sterben müssen.“

Willi bekommt von der Unterhaltung wenig mit. Er ist schwerhörig und nickt auf der Couch weg. Dieser unwirklichen Situation begegnet der Reporter, der nun schon eineinhalb Stunden zugehört hat, mit immer mehr Skepsis. Sein Bauchgefühl sagt ihm, dass hier etwas nicht stimmt. „Mädchen, reden Sie doch nicht solches Zeug. Wie war es wirklich?“, will er nun wissen und schaut ihr fest in die Augen.

Michaela berichtet von ihrem Ehemann, den sie verlassen hat. Der Frührentner leidet an Multipler Sklerose und sitzt im Rollstuhl. Ist es Liebe? Nein! Sie hatte ihn ein halbes Jahr zuvor nur geheiratet, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Und er hatte sie geheiratet, damit er sie ihn pflegt – ein Vertrag auf Gegenseitigkeit. Nur dann spielte er sich auf wie ein Herrscher, vermittelte ihr einen Job als Striptease-Tänzerin. Nach drei Monaten verließ sie ihn.

„Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, ihn umzubringen“, sagt Michaela. „Nun war meine Mutter die erste.“

Was soll das bedeuten, hakt der Reporter nach. „Ich habe meine Mutter umgebracht“, antwortet die junge Frau. Sie zeigt auf den Schrank und sagt: Aus dem holte sie eine Strumpfhose, legte sie um den Hals der Mutter, zog zu und als die Sterbende mit letzter Kraft ihres Lebens nach Luft röchelte, drückte sie ihr ein Kissen aufs Gesicht.

Ungläubig fragt der Reporter Michaela, was hat sie dabei empfunden? „Nichts. Aber ich habe nicht gedacht, dass der Anblick hinterher so schrecklich ist.“ Aber warum? „Ich wollte sie erlösen. Mutter litt schrecklich unter Vater. Er ist ein Tyrann.“ Das Gespräch geht noch etwas weiter. Heusing rät Michaela, sich der Polizei zu stellen. „Die Kripo kommt mir nie auf die Spur“, gibt die sich selbstsicher.

Der Reporter kehrt in die Redaktion zurück, stattet dem Chefredakteur der Braunschweiger Zeitung, Hans-Jürgen Heidebrecht, Bericht ab. Dieser trifft, wie Heusing findet, eine weise Entscheidung: In der morgigen Ausgabe berichten die Zeitung über den Fall so, wie ihn die Polizei geschildert hat. Er empfiehlt zugleich: Kollege Heusing soll am nächsten Tag bei der Polizei eine Zeugenaussage machen. Das tut er am Vormittag. Gleich danach bekommt Michaela erneut Besuch von der Polizei. Sie wird verhaftet.

22. und 23. Juni 1981

Michaela steht als Angeklagte im Schwurgerichtssaal des Landgerichts Braunschweig. Noch einmal versucht sie die Schuld dem Dieter zuzuschieben, knickt aber ein. Im Mittelpunkt der Beweisaufnahme steht die Aussage des Polizeireporters. Über den Prozess berichtet unsere Zeitung: „Am 9. Juli hat die Angeklagte ihre Mutter getötet. Es war der Gipfel eines Lebens im Schatten des Todes, am Rande menschlicher Wertvorstellungen und mitmenschlicher Regeln, die die Angeklagte zwar kannte, aber

Der Prozess wurde vor dem Landgericht Braunschweig verhandelt. Foto: Julian Stratenschulte / dpa

nicht in ihr Empfinden aufgenommen hatte. Menschliches Leben wird von dieser Frau gering geachtet, ihr eigenes eingeschlossen.“

Michaela sagt aus, dass sie häufiger den Drang hatte, zu töten, auch sich selbst. Zwischen den Eltern gab es im Suff oft Streit. Einmal war sie ins Schlafzimmer geschlichen – mit dem Beil in der Hand. Das wollte sie dem Vater auf den Kopf schlagen, brachte es aber nicht über sich, weil die Mutter daneben schlief.

Zum Tatgeschehen erklärt sie: Als Dieter und Utz gegangen waren, versank Mutter in depressiven Stimmung. „Sie bekam wieder ihren Moralischen“, bezeichnet dies Michaela schnoddrig. Mutter wollte sich oft von Vater trennen, beichtet, sie habe unlängst versucht, sich mit Tabletten das Leben zu nehmen. „Da habe ich gedacht, die schafft es nie, wenn ich ihr nicht helfe und dann habe ich gar nicht mehr hingehört. Ich dachte nur noch, wie ich es mache: Eine Schusswaffe hatte ich nicht, mit dem Messer – das konnte ich nicht. Da habe ich die Strumpfhose ausgepackt. Ich dachte, meine Mutter ist viel zu gut für diese Welt. Ich wollte sie erlösen.“

Michaela blickt den Vorsitzenden Richter an: „Mensch, Sie müssen sich das mal vorstellen: Von Natur aus ist keiner ein Mörder und plötzlich – zack, zack – da ist man einer. So schnell geht das.“ Verurteilt wird sie zwar nicht als Mörderin, aber als Totschlägerin und unter Berücksichtigung strafmildernder Umstände zu neun Jahren Haft – zwei Jahre unter der Höchststrafe.

24. Dezember 1983, 6.48 Uhr

Auf der Notrufnummer der Braunschweiger Polizei meldet sich eine Frau: „Meine Wohnung brennt!“ Es ist Michaela. In der Justizvollzugsanstalt Vechta hatte sie sich gut gemacht – war nie auffällig gewesen. Im Oktober 1983 beantragte sie Hafturlaub. Den bekam sie für das Weihnachtsfest genehmigt, danach sollte sie in die Haftanstalt zurückkehren. Sie reist nach Braunschweig, zum Haus in Lehndorf, in dem ihr 76 Jahre alter Vater noch wohnte. Und legt nachts Feuer, als er schläft. Er überlebt mit einer Rauchvergiftung. Michaela wird in der Psychiatrie untergebracht.

Epilog

Am 19. Oktober 1984 verurteilt sie das Landgericht zu einem Jahr Haft wegen schwerer Brandstiftung. 1985 holt Michaela in der Haft den Hauptschulabschluss nach. Im August 1987 wird sie nach Verbüßung von zwei Dritteln der Strafe auf Bewährung entlassen. Im Dezember 1987 gerät sie wieder in Konflikt mit dem Gesetz: wegen versuchter Bedrohung mit einem Messer. Ihre Bewährung wird widerrufen.

