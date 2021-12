Braunschweig. In Braunschweig wird am Sonntag eine Fliegerbombe entschärft. 500 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen. Auch die Autobahn 39 wird voll gesperrt.

Autobahn 39 Fliegerbombe in Braunschweig gefunden: A39 wird voll gesperrt

Von einer geplanten Bombenräumung am Sonntag in Braunschweig sind rund 500 Anwohner betroffen. Für die Zeit der Entschärfung müssten mehrere Bahnlinien und die Autobahn 39 gesperrt werden, kündigte die Stadt an. Die betroffenen Bürger sollen ihre Wohnungen bis 9.00 Uhr verlassen, eine mögliche Sammelstelle soll zur Verfügung stehen.

Experten hatten nördlich der Mastbruchsiedlung bei Kampfmittelsondierungen einen Verdachtspunkt ausgemacht. Sie gehen davon aus, dass dort eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich liegt. Bereits am 1. Dezember war nahe Rautheim entsprechender Blindgänger geortet und noch am selben Tag entschärft worden.

A39 gesperrt: Diese Umleitungsstrecken können Autofahrer nutzen

Für die Entschärfung muss die Autobahn 39 zwischen der Anschlussstelle Sickte und dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd am Sonntag, 19. Dezember, voll gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt gegen 11 Uhr und endet nach der Entschärfung der Bombe, teilt die Autobahn GmbH mit.

Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Salzgitter über die A39 in Richtung Wolfsburg/Berlin fahren möchten, sollten beim Dreieck Braunschweig-Südwest auf die A391 wechseln, bis zum Kreuz Braunschweig-Nord. Dort können sie auf die A2 fahren.

Wer aus Richtung Wolfsburg/Berlin kommt und die 39 in Richtung Salzgitter nutzen möchte, sollte beim Kreuz Braunschweig-Nord auf die A391 abfahren, um am Dreieck Braunschweig-Südwest wieder auf die A39 zu gelangen.

red/dpa

