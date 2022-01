Ein Fachgeschäft für Suchtmittel, in dem Alkohol, Tabak und Cannabis verkauft wird? So etwas könnte sich Suchtmediziner Jürgen Seifert aus Salzgitter für Deutschland vorstellen. Er orientiert sich dabei am Vorbild der Coffeeshops in den Niederlanden. Diese Geschäfte agieren als geduldete Verkaufsstellen. Viele sind nach dem Prinzip eines Clubs organisiert, in dem nur Mitglieder einkaufen können. Hier ein Bild des Ansturms auf einen solchen „Shop“ kurz vor einem Corona- Lockdown in Den Haag. (Symbolfoto)