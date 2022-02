Schneehöhe und Loipen: Das müssen Sie vor dem Harz-Ausflug wissen

Ein Ausflug in den Harz – das lohnt immer. Rodeln, Ski fahren oder mit der Familie die schneebedeckten Wälder genießen, das kann man jedoch nur im Winter. Wir beantworten die wichtigsten Fragen vor Ihrem Besuch im Harz und verschaffen Ihnen einen aktuellen Überblick.

Wie hoch liegt der Schnee im Harz?

Diese Schneehöhen gibt der Harzer Tourismusverband für den 4. Februar an:

Auf dem Acker (Magdeburger Hütte Richtung Hans-Kühnenberg): 5 bis 10 Zentimeter

5 bis 10 Zentimeter Bad Grund: 5 bis 7 Zentimeter

5 bis 7 Zentimeter Bad Lauterberg: 1 Zentimeter

1 Zentimeter Braunlage: 1 bis 9 Zentimeter

1 bis 9 Zentimeter Braunlage/Wurmberg: 20 bis 40 Zentimeter

20 bis 40 Zentimeter Brocken: 30 Zentimeter

30 Zentimeter Hahnenklee: 5 bis 7 Zentimeter

5 bis 7 Zentimeter Hohegeiß: 2 bis 9 Zentimeter

2 bis 9 Zentimeter Sankt Andreasberg mit Oderbrück und Sonnenbrück: 2 bis 5 Zentimeter

2 bis 5 Zentimeter Schierke: 3 Zentimeter

3 Zentimeter Torfhaus: 10 bis 15 Zentimeter

Wo gibt es Webcams, um mir ein Bild von den Regionen im Harz zu schaffen?

Es gibt zahlreiche Webcams im Harz, um sich eine Aussicht auf die Berge zu verschaffen. Einige arbeiten mit Standbildern, andere mit 360-Grad-Kameras. So bietet Bad Harzburg etwa eine Perspektive von der Baumschwebebahn und der Burgbergseilbahn an. Altenau hat man von der Villa Clara im Blick. Auf der Internetseite von Bad Sachsa hat man die Wetterlage am Ravensberg im Blick.

Auf der Website von Bergfex gibt es gleich mehrere Punkte zur Auswahl: Die Talstation Sesselberg in St. Andersberg etwa, das Torfhaus, das Langlaufleistungszentrum Sonnenberg oder auch die Wurmberg-Alm. Auf der Seite der Harzer Schmalspurbahnen hat man den Brocken im Blick, wenn es nicht doch zu nebelig ist und nur Grau in Sicht ist.

Auch die Stadt Goslar bietet mehrere Orte über Webcams an: Neben dem Marktplatz gibt es verschiedene Lagen von Hahnenklee zu sehen. Das Vitalhotel Sonneneck hat auf seiner Seite für Hohegeiß eine Webcam. Wie die Lage in Schierke und auf dem Gipfel des Brockens ist, lässt sich ebenfalls nachsehen – und zwar hier.

Ein verschneites Schild mit dem Symbol von Langläufern und dem Schriftzug "Nationalpark Harz" ist am Sonnenberg im Harz zu sehen. Foto: Swen Pförtner / dpa

Welche Loipen im Harz sind gespurt?

Zahlreiche Loipen können Langläufer im Harz nutzen. Einige von ihnen sind gespurt. Auf der Seite des Nationalparks wird einiges dazu erklärt: So seien Loipen und Winterwanderwege aktiver Naturschutz, heißt es. Durch die gezielte Besucherlenkung auf gut präparierten Wegen würden störempfindliche Bereiche beruhigt. Aus diesem Grund gibt es vom Nationalpark auch den Aufruf, dass Skiläufer als auch Wanderer auf den gespurten und gekennzeichneten Loipen sowie den ausgewiesenen Wegen bleiben sollten.

Der Harzer Tourismusverband informiert, welche Loipen gespurt sind. Eine Übersicht – Stand 4. Februar:

In St. Andreasberg sind das der Rundkurs Schneewittchen-Klippen (rund 5,5 Kilometer), Rundkurs Waage (6 Kilometer), Bodebruchloipe (Oderbrück) (5,5 Kilometer), Loipe Jordanshöhe (3,4 Kilometer), Verbindung von St. Andreasberg zur Jordanshöhe und zurück (rund 700 Meter).

sind das der Rundkurs Schneewittchen-Klippen (rund 5,5 Kilometer), Rundkurs Waage (6 Kilometer), Bodebruchloipe (Oderbrück) (5,5 Kilometer), Loipe Jordanshöhe (3,4 Kilometer), Verbindung von St. Andreasberg zur Jordanshöhe und zurück (rund 700 Meter). In Altenau der Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (11 Kilometer), Rundkurs „Großes Torfhaus Moor“ (4,6 Kilometer), Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück (5,1 Kilometer), Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg (7,3 Kilometer).

der Goetheweg-Dreieckiger Pfahl-Torfhaus (11 Kilometer), Rundkurs „Großes Torfhaus Moor“ (4,6 Kilometer), Loipe Torfhaus-Kaiserweg-Oderbrück (5,1 Kilometer), Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg (7,3 Kilometer). In Braunlage ist die Loipe „Rotes Bruch“ (12,3 Kilometer) gespurt, ebenso die Achtermannloipe (5,3 Kilometer).

ist die Loipe „Rotes Bruch“ (12,3 Kilometer) gespurt, ebenso die Achtermannloipe (5,3 Kilometer). In Schierke die Winterbergloipe mit kleiner (6,4 Kilometer) und großer Schleife (12,6 Kilometer) und die Skatingloipe (7,3 Kilometer), die Königsbergloipe (14,2 Kilometer), Wettkampfloipe (4,9 Kilometer).

Welche Ski-Pisten sind im Harz geöffnet?

Nicht nur Langläufer kommen im Harz auf ihre Kosten, auch Alpin Ski ist in dem Mittelgebirge möglich. Diese Gebiete hat der Harzer Tourismusverband auf seiner Seite – Stand 4. Februar – als geöffnet registriert:

St. Andreasberg: Skigebiet Sonnenberg (Gesamtlänge 3.600 Meter)

Skigebiet Sonnenberg (Gesamtlänge 3.600 Meter) Braunlage: Skigebiet Wurmberg (13 Kilometer)

Welche Harzer Rodelbahnen haben geöffnet?

Wer mit Kindern unterwegs ist, der setzt vielleicht doch lieber auf den Rodelspaß mit dem Schlitten. Der Harzer Tourismusverband listet diese Bahnen, die Stand 4. Februar genutzt werden können:

St. Andreasberg/Sonnenberg: Sonnenberger Rodelschneise, Rodelbahn im Teichtal

Sonnenberger Rodelschneise, Rodelbahn im Teichtal Bad Sachsa: Rodelbahn auf dem Ravensberg

Autos parken am Sonnenberg im Harz auf Behelfsparkplätzen. Foto: Swen Pförtner / dpa

Wo kann man im Harz Winterwandern?

Keine Frage: Der Harz ist das ganze Jahr über ein lohnenswertes Wanderziel. Welche Wanderrouten zur kalten Jahreszeit besonders zu empfehlen sind und worauf man bei Wanderungen im Schnee achten sollte, haben wir schon Wanderkaiserin Hanna Busch gefragt. Der Harzer Tourismusverband listet aktuell folgende Ausflugsziele:

St. Andreasberg: Matthias-Schmidt-Berg (2,7 Kilometer), Rehberger Graben zum Oderteich (6,8 Kilometer), St. Andreasberg -Oderhaus (8 Kilometer).

Matthias-Schmidt-Berg (2,7 Kilometer), Rehberger Graben zum Oderteich (6,8 Kilometer), St. Andreasberg -Oderhaus (8 Kilometer). Altenau/Torfhaus: Goetheweg bis Eckersprung (Hin- und Rückweg) (4,6 Kilometer), Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus (8 Kilometer), Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück (2,8 Kilometer).

Goetheweg bis Eckersprung (Hin- und Rückweg) (4,6 Kilometer), Ehrenfriedhof-Dreieckiger Pfahl-Kolonnenweg-Goetheweg-Torfhaus (8 Kilometer), Ehrenfriedhof-Kaiserweg-Oderbrück (2,8 Kilometer). Altenau/Schulenburg: Kurübungsweg 1 (4,6 Kilometer), Kurübungsweg 2 (3,3 Kilometer), Okertalsperre (8,2 Kilometer)

Kurübungsweg 1 (4,6 Kilometer), Kurübungsweg 2 (3,3 Kilometer), Okertalsperre (8,2 Kilometer) Altenau: Wellner Weg – Kellwassertal (11,5 Kilometer), Wellner Weg – Schwarzenberg (5 Kilometer), Hüttenteich-Dammhaus (3,4 Kilometer), Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg – Stieglitzecke (7,1 Kilometer)

Wellner Weg – Kellwassertal (11,5 Kilometer), Wellner Weg – Schwarzenberg (5 Kilometer), Hüttenteich-Dammhaus (3,4 Kilometer), Stieglitzecke - Hans-Kühnenburg – Stieglitzecke (7,1 Kilometer) Braunlage-Hohegeiß: Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental (5,5 Kilometer), Winderwanderweg rund um den Ebersberg (9,1 Kilometer), Winterwanderweg am Lampertsberg (3,5 Kilometer), Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge (7 Kilometer).

Winterwanderweg Alte Bobbahn-Wolfsbachtal-Gretchental (5,5 Kilometer), Winderwanderweg rund um den Ebersberg (9,1 Kilometer), Winterwanderweg am Lampertsberg (3,5 Kilometer), Winterwanderweg Hohegeiß-Bechlerstein-Wolfsbachtal-Zorge (7 Kilometer). Braunlage: Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall (5,4 Kilometer)

Winterwanderweg Wetterstation-Waldmühle-Rinderstall (5,4 Kilometer) Benneckenstein: Benneckenstein -Sorge (7,1 Kilometer). Durchs Dambachtal zum Naturpark (5,7 Kilometer), Schmalspurbahnblick (3,7 Kilometer), Waldschlossweg (2,2 Kilometer).

Benneckenstein -Sorge (7,1 Kilometer). Durchs Dambachtal zum Naturpark (5,7 Kilometer), Schmalspurbahnblick (3,7 Kilometer), Waldschlossweg (2,2 Kilometer). Goslar-Hahnenklee: Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn (1,5 Kilometer), Fuckelweg 81,1 Kilometer), Hahnenkleer Bergstraße (2,2 Kilometer), vom Kreuzeck zum Grabenweg (1,5 Kilometer), Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich (1 Kilometer), Märchenweg (1,3 Kilometer), Oberförster Hermann Müller Weg (2 Kilometer), Ringweg (1,5 Kilometer), Schalker Grabenweg (1,5 Kilometer), Auerhahnweg (1,9 Kilometer), Jägerstieg (1,1 Kilometer).

Winterwanderweg vom Bocksberg zum Auerhahn (1,5 Kilometer), Fuckelweg 81,1 Kilometer), Hahnenkleer Bergstraße (2,2 Kilometer), vom Kreuzeck zum Grabenweg (1,5 Kilometer), Winterwanderweg vom Kurhaus Richtung Kuttelbacher Teich (1 Kilometer), Märchenweg (1,3 Kilometer), Oberförster Hermann Müller Weg (2 Kilometer), Ringweg (1,5 Kilometer), Schalker Grabenweg (1,5 Kilometer), Auerhahnweg (1,9 Kilometer), Jägerstieg (1,1 Kilometer). Elbingerode: Wanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen (3,8 Kilometer).

Wanderweg am Waldgasthaus Hirschbrunnen (3,8 Kilometer). Hasselfelde: Harzweg zwischen Hasselfelde und Trautenstein (4,8 Kilometer).

Wie ist die Lage auf den Straßen im Harz – kann ich sicher und staufrei anreisen?

Ein Tipp von uns: Die Polizei in Goslar informiert an den Wochenenden über ihre Känale in den Sozialen Netzwerken, vor allem bei Facebook, über die Verkehrslage im Oberharz und versorgt stets mit aktuellen Informationen, was Straßensperrungen oder die Auslastung von Parkplätzen angeht.

Diese Regeln im Verkehr gelten aber immer: Autofahrer sollen die Rettungswege unbedingt freihalten, damit die Feuerwehr, Polizei oder Bergwacht jederzeit durchkommen kann. Dazu ist das Parken außerhalb geschlossener Ortschaften nur an den extra ausgewiesenen Stellen erlaubt. „Auf Wald- und Parkplätzen darf nicht geparkt werden“, sagt die Goslarer Polizei.

