Verteidiger Frank Hannig steht hinter dem Angeklagten, der sich unter einer Jacke verbirgt: Das Landgericht Braunschweig verurteilte den 31-Jährigen zu dreieinhalb Jahren Gefängnis. Die Kammer sah es als erweisen an, dass er seine zwei Monate alte Tochter so stark schüttelte, dass das Kind an den Folgen starb.