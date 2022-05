Unfall in Sachsen-Anhalt Spektakulärer Unfall in Eilsleben – Auto kippt auf die Seite

In Eilsleben im Landkreis Börde hat sich am Mittwochmorgen ein spektakulärer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei sind mitten in der Ortschaft zwei Fahrzeuge verunglückt. Ein PKW war in Richtung Haldensleben unterwegs, als er an einer Kreuzung mit einem Kleintransporter zusammenkrachte. Der Aufprall war so stark, dass der PKW seitlich umkippte und in eine Mauer schleuderte. In dieser blieb das Fahrzeug stecken.

Der Fahrer des PKW und seine zehnjährige Tochter konnten unverletzt aus dem Unfallauto herausklettern. Sie waren gerade auf dem Weg zur Schule. Auch der Fahrer des Transporters kam mit dem Schrecken davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Schadenshöhe an dem betroffenen Gebäude liegen noch keine Angaben vor. Wegen der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten kommt es auf der Bundesstraße 245 noch bis in die Vormittagsstunden zu Behinderungen.

