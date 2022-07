Der Garten in der Kiste – MAN-Azubis bauen Hochbeete

Grün, autark und nachhaltig: Dafür stehen Hochbeete. Und genau, das hat sich auch die Lebenshilfe Braunschweig gedacht, als sie die Idee für eine Umweltwoche am Standort in der Fabrikstraße hatte. „Wir wollten etwas für die Umwelt tun und haben in einer Projektwoche an unserem Energieverbrauch gearbeitet, versucht den Papierverbrauch zu reduzieren und ökologische Reinigungsmittel herzustellen“, berichtet Abteilungsleiter der beruflichen Bildung bei der Lebenshilfe, Frank Rogalski und ergänzt: „Das war für uns aber nicht genug. Am Ende der Projektwoche wollten wir auch etwas ökologisches produzieren und so ist die Idee für die Hochbeete entstanden.“

Azubis verschenken zwei Tage lang ihre Zeit

Da der Arbeitsaufwand jedoch recht hoch ist, hat sich die Lebenshilfe Unterstützung gesucht und damit auch gleich einen Ort der Begegnung geschaffen. Für zwei Tage haben die MAN-Azubis Lukas Koppitz und Peet Blechner im Rahmen des Projekts „Seid ein Geschenk für die Region“ ihren Ausbildungsbetrieb gegen die Gartenarbeit bei der Lebenshilfe Braunschweig getauscht und ihre Zeit verschenkt. Ein Projekt, das im Rahmen der Aktion „Zukunft Bilden“ und in Kooperation mit der Bürgerstiftung Braunschweig stattfindet.

Geerntet werden soll noch in diesem Sommer

„Wir haben einen Einblick in die verschiedenen Bereiche der Lebenshilfe bekommen – das war richtig spannend“, berichtet Lukas Koppitz. Und auch Peet Blechner stimmt zu: „Auf jeden Fall ein cooles Projekt, bei dem wir mal etwas ganz anderes gemacht haben und viele neue Eindrücke gesammelt haben.“

Gemeinsam mit vier Mitarbeitern der Lebenshilfe Braunschweig konnten an Tag zwei auch schon die ersten Obst- und Gemüsesorten gepflanzt werden. Erdbeeren, Zuckermelone, Tomaten, Paprika und Kräuter können hoffentlich noch in diesem Sommer geerntet werden.

