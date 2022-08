Braunschweig. In Kürze wird es für unsere Nutzerinnen und Nutzer keine Möglichkeit mehr geben, Artikel auf unseren Seiten zu kommentieren. Die Begründung.

Wir schrauben an unserer Website – und stellen die Kommentarfunktion ab (Symbolbild).

In eigener Sache

In eigener Sache Wir schalten auf unseren Internetseiten die Kommentarfunktion ab



Liebe Leserinnen und Leser,

wir schalten die Kommentarfunktion auf unseren Websites ab. Bereits in dieser Woche wird es die Möglichkeit, hier bei uns Artikel zu kommentieren, nicht mehr geben.

Das Beste der Woche Erhalten Sie immer samstags einen Überblick über die wichtigsten Themen der Woche. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wir wollen damit keineswegs den wichtigen Diskurs unterbinden, auch wollen wir Sie, unsere Nutzerinnen und Nutzer in keiner Weise ausschließen. Es hat sich aber gezeigt, dass die Moderation des Kommentarbereiches in unserer Redaktion Ressourcen bindet, die wir gern in Ihrem Sinne anders einsetzen wollen. Die Redakteurinnen und Redakteure des Onlineteams identifizieren Themen, entwickeln mit den Reportern Artikel, sorgen dafür, dass aktuelle News schnell und gut zu finden sind – und zwar auf allen Kanälen.

In den vergangenen Jahren sind zudem die Communitys bei Facebook und Instagram stark gewachsen - und auch hier müssen wir das Augenmerk auf die Inhalte der Kommentare richten. Dies wollen wir künftig mit mehr Intensität tun. Auch beim technischen Support wollen wir uns viel mehr darauf konzentrieren, unseren Nutzerinnen und Nutzern ein gutes Erlebnis auf unseren Seiten zu bieten. Daher haben wir beschlossen, die Kommentare auf unseren Seiten abzuschalten.

Die Redaktion erreichen Sie natürlich trotzdem weiterhin über die gewohnten Kanäle, die Sie wie die Kontaktdaten unserer Lokalredaktionen und Fachressorts in unserem Impressum finden.

Sprechen Sie uns gern an, wir freuen uns über regen Austausch mit Ihnen. Und wenn Sie öffentlich ihre Meinung sagen wollen, dann ist Facebook der richtige Ort dafür.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de