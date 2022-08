Abschied von Claas Schmedtje: Prise Braunschweig für Hamburg

Auch wenn Hamburg bei gefühlt jedem Städteranking auf den ersten Plätzen landet – schönste Stadt, sympathischste Stadt, Wohlfühl-Stadt – fällt Claas Schmedtje der Abschied aus unserer Region nicht leicht.

Seit 2016 verantwortete der 47-Jährige die Geschäfte der FUNKE Medien Niedersachsen, 2018 gingen auch das Hamburger Abendblatt, die Bergedorfer Zeitung sowie die Hamburger Wochenblätter in seine Verantwortung über. Nach einer Übergangsphase widmet sich der gebürtige Schleswig-Holsteiner ab jetzt ganz den Herausforderungen in und um die Hansestadt.

Die Fahrten auf vollen Autobahnen, die wird Claas Schmedtje nicht vermissen. Braunschweig, Wolfsburg, Peine, Wolfenbüttel, Salzgitter, Gifhorn, Helmstedt aber, die werden ihm fehlen. Vor allem die Menschen. Das merkt man dem Betriebswirt bei aller nordischen Zurückhaltung schon an.

Man denke nur an das Peiner Freischießen, das er insbesondere in seiner Zeit als Verlagsleiter für Madsack in Peine gelebt und geliebt hat – oder aus Wolfsburger Tagen die Meisterschaft des VfL, unvergesslich. Dann am Standort Braunschweig die Schaffung neuer Geschäftsfelder. Sein ganz persönliches Resümee zieht Claas Schmedtje seinem Naturell entsprechend: kurz, schnell, knackig.

Der Charakter dieser Region…

Grundgeerdet. Bodenständig. Heimatverbunden. Identifikationsstark. Und das trotz einer Weltfirma. Das unterscheidet diese Region von Metropolen wie Hamburg.

Lieblingsplatz in der Region...

Da gibt es mehrere – all die Traditionsinseln in der Region. Der Burgplatz etwa oder der Kohlmarkt, die haben etwas Besonderes, fast Italienisches.

Der Region fehlen...

Biergärten. Ist zwar schon besser geworden, da geht aber noch mehr.

Was Hamburg von Braunschweig lernen kann, und umgekehrt...

Die starke Identifikation mit dieser Region ist ein großer Vorteil gegenüber Metropolen. Auch so etwas wie der „Braunschweiger Klüngel“ schafft letztlich Kraft. Davon ist Hamburg weit entfernt. Die Metropolregion mit Hamburg in der Mitte ist riesengroß, es gibt aber wenig Zusammenhalt. Dafür sind die Hamburger viel schneller, dynamischer und selbstbewusster. Da gibt es hier noch viel Potenzial. Wir sind zwar schon deutlich zusammengewachsen, es fehlt aber eine gemeinsame Terminologie – wie die Namensfindungs-Debatte auch gezeigt hat. Und es braucht viel mehr gemeinsame Kommunikation nach außen, das wird im Wettbewerb der Regionen immer wichtiger werden.

Mein ganz besonderer Moment…

Meisterschaft des VfL: regelmäßige 5:1-Siege, Meisterfeier, die Stimmung. Das war außergewöhnlich.

Vermissen werde ich…

die Wolfenbütteler Eismanufaktur.

Harz oder Heide?

Harz, ganz klar.

Eintracht oder HSV?

HSV ist der Verein meiner Kindheit, Eintracht ist mir ans Herz gewachsen. Und: Alles ist besser als „der kleine HSV“.

Moin oder Tach?

Ich komme aus Schleswig-Holstein, daher nur Moin.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de