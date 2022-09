In einigen Bädern war das Personal in diesem Jahr knapp – auch hier in der Region (Symbolbild).

Situation in den Bädern Rettungsschwimmer gesucht – Fachkräftemangel am Beckenrand

Während der Pandemie wurden nur halb so viele Rettungsschwimmer ausgebildet wie normalerweise üblich, teilte die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) im Juli mit. Auch an den Badestellen hier in der Region ging das nicht spurlos vorbei: Für ihre Dienste an wilden Gewässern wie dem Tankumsee im Landkreis Gifhorn hatten in diesem Jahr einige DLRG-Ortsgruppen Schwierigkeiten, genug ehrenamtliche Helfer zu finden, wie Felix Warnke, stellvertretender Ausbildungsleiter der DLRG Ortsgruppe Braunschweig, berichtet. Gleichzeitig fehlen auch den Bädern die Rettungsschwimmer für ihre hauptamtlichen Stellen. Gesucht werden hier vor allem Fachangestellte für Bäderbetriebe, also Menschen, die nicht nur die Badegäste im Zweifelsfall aus dem Wasser retten können, sondern beispielsweise auch die Wasserqualität in den Schwimmbecken messen.

Die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH betreibt das Stadtbad in Lebenstedt und das Thermalsolbad in Salzgitter-Bad. Zwar habe das Unternehmen den Fachkräftemangel in den vergangenen Jahren bei der Personalsuche gespürt, konnte aber alle freien Stellen zur Gewährleistung der Wasseraufsicht besetzen.

Keine Bewerber

„Hierbei hat uns geholfen, dass wir regelmäßig Fachangestellte für Bäderbetriebe ausbilden und in den vergangenen Jahren auch Auszubildende nach erfolgreicher Abschlussprüfung übernehmen konnten“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Weniger gut stand es in dieser Sommersaison um die Personalsituation der Bäder in Braunschweig und Wolfsburg. Die Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH, zu der insgesamt sechs Bäder in Braunschweig gehören, hat nach eigenen Angaben insbesondere im Bereich der Fachkräfte mit Personalproblemen zu kämpfen.

„Die Ausschreibung bei den Rettungsschwimmern mussten wir mehrmals schalten, da wir teilweise keine Kandidaten finden konnten“, so das Unternehmen. Eine explizite Bäderschließung aufgrund des Personalmangels musste auch hier nicht vorgenommen werden. Die Überstunden, welche die Mitarbeiter wegen der knappen Personalsituation sammeln mussten, können diese dem Unternehmen zufolge in den Wintermonaten wieder abbauen.

Überstunden und unbesetzte Stellen

Noch stärker unter dem Personalmangel gelitten haben die Bäderbetriebe Wolfsburg. Seit Beginn der diesjährigen Freibadsaison haben diese eine unbesetzte Stelle für eine Badleitung sowie eine freie Stelle für einen Fachangestellten für Bäder, informiert die Stadt. Beide Stellen wurden ausgeschrieben – letztere sogar ein zweites Mal mit einer Erweiterung auf die Gruppe der Rettungsschwimmer.

Dass die Stellen unbesetzt blieben, führte in den Wolfsburger Bädern zu Problemen beim Aufrechterhalten des Badebetriebes. Die Wolfsburger Sportdezernentin Monika Müller erklärt: „Wir konnten in dieser Freibadsaison unsere Bäder nur dank des engagierten Einsatzes der vorhandenen Mitarbeiterschaft, durch Personalunterstützung aus dem und eines Wolfsburger Sportvereins wie gewohnt öffnen.“

