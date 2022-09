Olympia-Attentat 1972: Das ist geschehen

5. September 1972, 5 Uhr: Acht palästinensische Terroristen dringen in München in die Unterkunft des israelischen Olympiateams in der Connollystraße 31 ein. Die Gruppe „Schwarzer September“ nimmt elf israelische Geiseln, erschießt zwei vor Ort und fordert, dass 200 in Israel inhaftierte Menschen freigelassen werden.

Gegen Mittag: Die israelische Regierung teilt mit, dass sie nicht auf die Forderungen der Terroristen eingehen wolle.

Nachmittags: Ein Sonderkommando der Polizei will übers Dach eingreifen, scheitert aber.

20.30 Uhr: Die Geiselnehmer nehmen den Vorschlag an, vom Flughafen Fürstenfeldbruck nach Ägypten zu fliegen. Kairo lehnt ab.

Gegen 22 Uhr: Die Terroristen und neun Geiseln werden mit einem Bus zu zwei Hubschraubern gefahren, die gegen 22.30 Uhr in Fürstenfeldbruck landen. Polizisten eröffnen das Feuer, nachdem zwei Palästinenser die Fluchtmaschine inspiziert haben. Die Geiselnehmer beschießen den Tower, erschießen mehrere Sportler und sprengen einen Helikopter per Handgranate.

Nach Mitternacht nehmen Polizisten die noch lebenden drei Terroristen fest. Elf Israelis, fünf Geiselnehmer, ein Polizist sind tot.