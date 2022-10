Oebisfelde. Große Beunruhigung an der Drömlingschule. Alle Eingänge wurden bewacht. Das steckt dahinter:

Schwer bewaffnete Polizisten sichern die Eingänge der Drömlingschule in Oebisfelde ab.

Bedrohungslage Schwer bewaffnete Polizisten sichern Schule in Oebisfelde

Für rund 200 Mädchen und Jungen der „Drömlingschule“ in Oebisfelde (Landkreis Börde) begann der Schulanfang am heutigen Mittwochmorgen (05.10.22) bedrohlich. Alle Eingänge ihrer Schule waren durch schwer bewaffnete Polizisten gesichert. Bevor das Gebäude betreten werden konnte, wurde jeder Einzelne intensiv durchsucht.

Am Dienstagabend erhielt die Polizei Kenntnis über eine unspezifizierte Drohung gegen die Schule in Oebisfelde. Erste polizeiliche Ermittlungen zu den Hintergründen dieser Drohung wurden umgehend aufgenommen. „Derzeit gibt es keine verifizierten Anhaltspunkte dafür, dass eine konkrete Gefahrenlage vorliegt. Gleichwohl dauern die polizeilichen Maßnahmen derzeit an.

Die Polizei steht in engem Austausch mit der verantwortlichen Schulleitung, um etwaige Beeinträchtigungen des Lehrbetriebs so klein wie möglich zu halten“, so die Polizei.

