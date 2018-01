Nach Herzenslust basteln und malen

Für kreative Kinder und Jugendliche hat die Kunst- und Kreativschule (KuK) der Stadt Salzgitter für ihr erstes Halbjahr 2018 wieder ein breites Angebot an Kursen zusammengestellt, in denen Kunstvolles und Nützliches gebastelt werden kann. Die Mitarbeiter haben die Kurse auf die Fähigkeiten der Altersgruppen der jungen Teilnehmer zugeschnitten, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Wir stellen einige Kurse einmal vor:

An den Samstagen, 10. Februar, 3. März und 5. Mai, jeweils von 12 bis 15.15 Uhr, können die jungen Teilnehmer ab 6 Jahren beim Kurs „Malen mit allen Sinnen“ ihre kreative Ader entdecken und gleichzeitig zur Ruhe kommen. Der Malkurs lädt zum Entspannen ein, denn viele Kinder haben heute genauso einen vollen Terminkalender, wie manch gestresster Erwachsener. Es wird mit Pinsel, Spachtel und Co. gespielt und sich in die Welt der Farben vertieft. Der Kursus kostet jeweils 10 Euro.

Am Samstag, 24. Februar, findet der Kurs „Sgraffiti“ von 13 bis 16 Uhr statt. Er soll Kinder ab 8 Jahre ansprechen und kostet 10 Euro. Mit Wachsmalstiften werden Bilder gemalt und Teile davon abgeschabt. So wird Verborgenes wieder freigelegt, und ein neues Bild entsteht.

Am Donnerstag, 12. April, können Kinder ab 5 Jahren im Kurs „Faltschachteln bauen“ von 15 bis 16.30 Uhr kleine Schachteln aus Karton basteln. Vor dem Zusammenkleben werden diese mit Wunschmotiven bemalt. Nach dem Trocknen können sie bereits benutzt oder mit weiteren Deko-Elementen verziert werden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Am Samstag, 21. April, können alte oder neu erworbene T-Shirts individuell gestaltet werden. Kinder ab 8 Jahren können von 13 bis 16 Uhr am Kurs „Perlen-T-Shirts“ teilnehmen. Mit Perlenstiften werden kleine Kunstwerke auf den T-Shirts kreiert. Nach einem Tag Trockenzeit ist der neu gestaltete Hingucker bereit für den Alltag. Die Teilnahme kostet hier 10 Euro.

Am Donnerstag, 31. Mai, sind Kinder ab 8 Jahren eingeladen, ihrem Ersparten ein schönes „Zuhause“ zu basteln. Von 15 bis 16.30 Uhr können beim Kurs „Keramikspardosen“ eben diese bunt bemalt und dekoriert mit den Lieblingsmotiven und Lieblingsfarben werden. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Am Donnerstag, 14 Juni, können die Jüngsten, im Alter ab 3 Jahren, um 15 Uhr im Unterrichtsraum der KuK in der Alten Feuerwache in Lebenstedt mit Glitter verzierte farbenfrohe Schmetterlings-Mobile basteln. Die Teilnahme kostet 5 Euro.

Am Samstag, 23. Juni, von 13 bis 16 Uhrdürfen sich Kinder ab 8 Jahren im Kurs „Schmuck“ als Schmuckdesigner versuchen. Aus selbsthärtender Modelliermasse werden kunstvolle Accessoires gefertigt. Die individuellen Kreationen können nach dem Trocknen zum Beispiel als Kettenanhänger oder Armband getragen werden. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

Das Programm der Kunst- und Kreativschule mit allen Angeboten, auch zu Ostern und zum Muttertag, ist in Papierform an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet ausgelegt oder kann auf der Internetseite der Stadt Salzgitter www.salzgitter.de heruntergeladen werden.

Die meisten Kurse finden im Unterrichtsraum der Schule in der Alten Feuerwache, Wehrstraße 27, in Lebenstedt statt. Die Kurse „Malen mit allen Sinnen“ finden in der Lernwerkstatt des Städtischen Museums Schloss Salder statt. Weitere Informationen gibt es unter Tel: (0 53 41) 8 39 34 88 oder per E-Mail an kuk@stadt.salzgitter.de.