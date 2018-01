Salzgitter Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen einen 14-Jährigen ausfindig gemacht, der eingeräumt hat, für die Containerbrände am Sonntagabend in Lebenstedt verantwortlich zu sein. Am Sonntagabend haben innerhalb von 20 Minuten zwei Wertstoffinseln in Lebenstedt gebrannt.

