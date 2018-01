Auto überschlägt sich mehrfach

Salzgitter Ein Mann aus Salzgitter ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Landesstraße 615 zwischen den Ortschaften Vallstedt und Alvesse im Landkreis Peine verletzt worden. Wie die Polizei meldet, kam der 32-Jährige mit seinem Wagen in einer Rechtskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Er geriet dann mit seinem Fahrzeug ins Schleudern. Der Wagen überschlug sich mehrmals und kam auf einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

