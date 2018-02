Linke will Gratis-ÖPNV

Salzgitter Die Ratsfraktion der Linken hat den Plan der möglichen Großen Koalition in Berlin begrüßt, in einigen Städten einen entgeltfreien Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) einzuführen. „Wir hoffen, dass es nicht nur bei einzelnen Pilotprojekten bleibt, sondern dass der ÖPNV in ganz Deutschland, also...