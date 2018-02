Salzgitter Durch die niedrigen Temperaturen droht das Löschwasser zu gefrieren. Bei dem Brand in Salzgitter-Lichtenberg wurde niemand verletzt.

Kälte bereitet Feuerwehr Probleme bei Brand in Lichtenberg

Bei einem Feuer in Lichtenberg sind am frühen Mittwochmorgen ein Gewächshaus und eine Gartenhütte niedergebrannt. Gegen 6 Uhr ging bei der Feuerwehr der Alarm ein. Einsatzort war eine Kleingartensiedlung. Wie ein Feuerwehrsprecher berichtet, standen die Gartenhütte und das Gewächshaus auf der rund 200 Quadratmeter großen Fläche bereits vollständig in Brand, als die Einsatzkräfte eintrafen.

Gewächshaus und Gartenhütte brennen in Salzgitter Die Feuerwehr kämpft am 28. Februar nicht nur mit den Flammen - auch die Kälte macht den Einsatzkräften zu schaffen. Foto: Rudolf Karliczek

Allerdings bereiteten nicht nur die Flammen Schwierigkeiten. "Bei diesen niedrigen Temperaturen kann das Löschwasser in den Schläuchen ganz schnell gefrieren", sagte der Sprecher. Das sei zudem für die Feuerwehrleute gefährlich - wegen Glatteis. Zudem ist das Gewächshaus mit Gas beheizt. "Das mussten wir zunächst abschiebern", so der Feuerwehrsprecher. Die Gartenhütte und das Gewächshaus brannten komplett nieder, das Nachbargebäude konnten die Feuerwehrleute schützen. Die Branntursache ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.