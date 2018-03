Häkelkurse in den Bibliotheken

Salzgitter Die Stadtbibliotheken in Lebenstedt und Salzgitter-Bad bieten aufgrund der hohen Nachfrage in ihren Häusern „freie Strick- und Häkeltreffs“ an. Für die regelmäßigen Treffen sie einmal in der Woche Raum zum Stricken und Häkeln. In Lebenstedt treffen sich die Handarbeitsbegeisterten jeden Donnerstag...