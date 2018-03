Freispruch im Geldwäscheprozess

Es war eine verworrene Geschichte, die die Staatsanwaltschaft Braunschweig vor dem Landgericht zur Anklage gebracht hatte: Es ging um den Vorwurf der Geldwäsche, unverzollte Zigaretten in Holzlieferungen und über Briefkastenfirmen finanzierte Grundstückskäufe. Das Geld für die beiden Liegenschaften am Gesellensteig und am Hirschgraben soll aus diesen Schmuggelgeschäften gestammt haben. Angeklagt war ein...